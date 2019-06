Inleidende zitting BAS in matchfixingdossier KVM gaat van start met discussie rond agenda LPB

27 juni 2019

10u39 0 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) is vanmorgen begonnen aan haar inleidende zitting. Voorzitter Marc Boes vroeg de diverse partijen naar hun voorkeur van pleitdatum. Nadien werd op vraag van Joris Van Cauter, advocaat van Thierry Steemans, achter gesloten deuren verder gedebatteerd.

Diverse partijen, waaronder Waasland-Beveren en hoofdpartij KV Mechelen, vroegen om dinsdag 2 juli te mogen pleiten. Dat lokte controverse uit omdat Mechelen net de aanzet gaf voor deze beroepsprocedure. Voorzitter Boes benadrukte nog te wensen dat alle pleidooien op maandag 1 juli en dinsdag 2 juli zouden plaatsvinden. Het verzoek van de advocaten van makelaar Walter Mortelmans en voormalig financieel directeur van KVM, Thierry Steemans, om op woensdag 3 juli te pleiten werd voorlopig niet ingewilligd. De voorzitter liet ook weten te hopen dat alle partijen een maximale pleitduur van een halfuur in acht zouden nemen. Later stuurde hij die duur bij tot “een uur voor de hoofdpartijen”.

Het doorgaan van de inleidende zitting vandaag was lange tijd onzeker door het wrakingsverzoek tegen voorzitter Marc Boes door het Mechelse supporterscollectief. Boes werd vorige week zaterdag als derde voorzitter aangeduid. Eerder werden ook Herman Huygens en Philippe Verbiest al gewraakt door één van de betrokken partijen. Wat Boes betreft, klonk het bij de Mechelse fans dat twee van zijn kantoorgenoten aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. Daarnaast zou Cyriel Coomans, eveneens kantoorgenoot van Boes, reeds eind maart de beslissing hebben genomen om Herman Verbist opzij te schuiven en Frédéric Carpentier aan te stellen als voorzitter van de arbiters van het BAS. In zijn onafhankelijkheidsverklaring gaf Boes dat vervolgens niet aan.

Het arbitratiecollege van het BAS redeneerde echter dat er vooral “dilatoire redenen” werden ingezet, oftewel vertragingsmanoeuvres, en verwierp het wrakingsverzoek tegen Boes.

Bekerwinnaar Mechelen hoopt met de procedure bij het BAS een plaats in 1A af te dwingen. Lokeren hoopt de degradatie naar 1B te vermijden, terwijl Tubeke een plaats in de eerste afdeling van het amateurvoetbal wil inruilen voor een stek in de Proximus League.

De zittingen van het BAS zouden maandag en dinsdag doorgaan in het Eurovolleycenter in Vilvoorde, dat is althans het voorstel van juryvoorzitter Boes.