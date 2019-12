In het spoor van de Red Flames in Benin: bekijk de hoogtepunten van hun voetbalmissie in Afrika Thomas Lissens in Benin

31 december 2019

08u00 0 Belgisch voetbal Voetbal kan levens veranderen. Met die overtuiging zijn Red Flames Janice Cayman en Julie Biesmans op voetbalmissie getrokken naar Benin. De Belgische voetbalsters zetten in West-Afrika hun schouders onder een project van ngo Plan International België dat vrouwen via voetbal de kans probeert wil geven om uit hun isolement te komen.

Bekijk HIER een ruime reportage over de trip van Janice Cayman en Julie Biesmans naar Benin.

De Red Flames steunen het Impact’elle-project dat Plan International België heeft opgezet in Benin al sinds 2015. 1 op de 3 meisjes trouwt er voor haar achttiende en tienerzwangerschappen zijn schering en inslag.

Via het voetbal proberen Plan en de Red Flames de meisjes de kans te geven om een andere weg in te slaan. Ze krijgen kwalitatieve trainingen en worden vooral ook aangemoedigd om - in een gemoedelijke sfeer - over heikele thema’s als kindhuwelijken te praten. De jongeren, hun ouders, de dorpshoofden en hun leerkrachten sensibiliseren over dergelijke thema’s is het uiteindelijke doel.

Om de voetballende meisjes een hart onder de riem te steken, trokken Cayman en Biesmans dus naar West-Afrika. Ze spraken er met meisjes die via het project aan hun voetbaldroom timmeren en speelden zélf voor het eerst in het leven kerstvoetbal. “Een ervaring om nooit te vergeten.”

