In het hoofd van Michel Preud’homme die twijfelt om door te gaan als trainer: “Liefst wil hij gerust gelaten worden”

Sinds 10 mei mogen mensen thuis vier ­dezelfde personen ontvangen.

In woonwijk ‘Duinenwater’ in Knokke – een oase van rust vlakbij het station van Knokke-Heist – is dat voor Michel Preud’homme (61) ruimschoots voldoende. Zijn bubbel bestaat vooralsnog enkel en ­alleen uit zijn zoon Guilian (27).

Elke avond, als de zon stilaan ondergaat, aperitieft Preud’homme op zijn terras. Hij heeft veel tijd. Zo volgde hij op televisie ‘The Last Dance’, de 10-delige documentaire over Michael Jordan en de Chicago Bulls die te zien was op Netflix.

Tijdens episode 4 & 5, uitgezonden begin mei, springt Preud’homme ineens rechtop in zijn zetel. Jordan verwoordt preciés ‘l’état d’esprit’, momenteel, van Preud’homme.

“I’m at a stage in my career that I’d rather get behind closed doors than to be out there in the spotlights and be taking shots from everyone that really don’t know me as a person.”

Jordan, zo vertelde eens zijn agent David Falk, weigerde ooit 100 miljoen dollar om een promotiespeech van twee uur te geven.

Preud’homme begrijpt Jordan.

Michel Preud’homme is – na een carrière van meer dan veertig jaar – op een punt ­gekomen dat hij gewoon, simpelweg, gerust gelaten wil worden.

