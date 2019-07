IN BEELD. Racing Genk wuift Thomas Buffel uit, heel wat sterren in actie in afscheidsmatch Redactie

20 juli 2019

Met een jaar vertraging heeft Thomas Buffel afscheid kunnen nemen van het Genkse publiek. De ex-speler van de landskampioen, die vorig jaar bij Zulte Waregem speelde, kwam vanavond in de Luminus Arena in actie in een korte afscheidsmatch. Ook onder anderen Gilles De Bilde, Olivier Deschacht Luc Nilis, Pierre van Hooijdonk en de zoontjes van speelden mee.