IN BEELD: Met SK Lierse verdwijnt een traditieclub uit het Belgisch profvoetbal

07 mei 2018

21u26 0 Belgisch Voetbal De Koninklijke Lierse Sportkring zal verdwijnen uit het Belgische profvoetbal. Lierse, opgericht in maart 1906, vroeg voor de tweede keer uitstel voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Maar het BAS weigerde dat en het definitieve doodsvonnis volgt wellicht morgen voor de Pallieters. Dat met Lierse een traditieclub verdwijnt uit het Belgisch profvoetbal, is wel duidelijk. Een overzicht van belangrijke momenten, cijfers en personen in de geschiedenis van geel-zwart:

Oprichting in 1906:

Eerste seizoen in eerste klasse: 1927-1928

Eerste landstitel: 1931-1932

Eerste Belgische international: Bernard Voorhoof

In 1928 werd een eerste Lierse-speler opgeroepen voor de nationale ploeg. Clublegende Bernard Voorhoof viel die eer te beurt. Een overzicht van alle Belgische internationals die Lierse afvaardigde:

Naam - periode als international én Lierse-spelers - aantal caps als Lierse-speler en aantal caps in totaal:

1. Bernard Voorhoof 1928-40 61 (--)

2. Alphonse Van Brandt 1950-57 38 (--)

3. Erwin Vandenbergh 1979-82 22 (48)

4. Eric Van Meir 1996-01 20 (34)

5. Nico Van Kerckhoven 1996-98 16 (41)

6. Frans Vermeyen 1963-65 6 (-)

7. Frans Christiaens 1935-36 5 (-)

=. Jurgen Cavens 1999 5 (-)

9. Alfons Dresen 1955-56 4 (-)

=. Robert Willems 1960-65 4 (-)

=. Carl Hoefkens 1999 4 (22)

12. André Denul 1971 3 (-)

==. Jan Ceulemans 1977 3 (96)

==. Albert De Roover 1997 3 (5)

15. Jules Van Craen 1940 2 (-)

==. Frans Janssens 1972-73 2 (-)

17. Dirk Huysmans 1995 1 (-)

==. Karel Snoeckx 1996 1 (-)

==. Philip Haagdoren 1997 1 (-)

==. David Brocken 1999 1 (2)

Grootste aantal matchen voor Lierse: Bernard Voorhoof

Hij was niet alleen de eerste international die Lierse voortbracht, Bernard Voorhoof was eveneens de speler die het vaakst in actie kwam voor Lierse (in de competitie, red.). De top drie:

1. Bernard Voorhoof (1927-1948) -> 474 matchen

2. Robert Willems (1953-1971) -> 470 matchen

3. François Janssens (1966-1981) -> 464 matchen

Sinds de invoering van het profvoetbal in België (1974), heeft Herman Helleputte het grootst aantal matchen gespeeld in het shirt van Lierse. De vijf spelers met de meeste matchen achter hun naam sinds 1974:

1. Herman Helleputte: 352 matchen

2. Luc Soons: 287

3. Raymond Vander Borght: 266

4. Carl Engelen en Karel Snoeckx: 264

Lierse in Europa: voor het eerst na de landstitel in 1960

Lierse was voor het eerst actief in Europa nadat de Antwerpse club de landstitel had gepakt in 1960. In de Beker voor Landskampioenen werd geel-zwart echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door FC Barcelona. In totaal zou Lierse elf keer deelnemen aan een Europees bekertoernooi: Europacup I/Champions League (2x), Europacup II (2x), Jaarbeursstedenbeker/UEFA Cup/Europa League (5x), Intertoto Cup (2x).

Lierse in Europa:

46 matchen

15 overwinningen

27 nederlagen

4 puntendelingen

67 gemaakte goals

75 goals tegen

Topschutter sinds invoering profvoetbal in 1974: Erwin Vandenbergh

1. Erwin Vandenbergh 118 goals

2. Berto Bosch 73

3. Kjetil Rekdal 70

4. Eric Van Meir 57

5. Hans Posthumus 48

Lierse in eerste klasse

In het 2015-2016 speelde Lierse voorlopig voor het laatst in de hoogste klasse. De balans van de Pallieters in de Belgische eerste klasse, sinds de invoering van het profvoetbal in 1974:

36 seizoenen

1236 gespeelde matchen

422 overwinningen

498 nederlagen

375 puntendelingen

1648 gemaakte goals

1859 goals tegen

Laatste titel: 1996-1997

Lierse pakte zijn vierde en laatste landstitel in het seizoen 1996-1997. Eric Gerets was de trainer en op de loonlijst stonden onder anderen Eric Van Meir, Nico Van Kerckhoven, Bob Peeters en doelman Stanley Menzo.

Overname door Wadi Degla: 2007

In de 21ste eeuw ging het Lierse minder voor de wind. In 2007 - Lierse was dan net gedegradeerd en aangetast door de omkoopzaak-Ye - leek het er even op dat de club zou worden opgedoekt. Maged Samy en diens investeerdersgroep Wadi Degla schoten echter te hulp. De rijke Samy pompte vers geld in Lierse en de toekomst zag er weer rooskleurig uit. Samy wilde binnen de vijf jaar in de Champions League spelen met de Pallieters, maar dat draaide dus toch even anders uit...

