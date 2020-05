In afwachting van de zomermercato: 10 opportuniteiten voor onze topclubs



Tomas Taecke

10 mei 2020

11u53 0 Belgisch voetbal Ze staan één voor één op het lijstje van diverse (sub)topclubs. Crisis of niet: deze tien spelers zijn straks om uiteenlopende grof wild wanneer de zomermercato in gang schiet.

Frank Boya - 23 - Moeskroen

Was deze winter al in beeld bij AA Gent en Antwerp, maar de stevige middenvelder deed zijn contract uit bij Moeskroen. De relatief jonge krachtpatser is een ideale versterking voor de topclubs in de breedte. En bovendien is de Kameroener transfervrij.

Julien De Sart - 25 - KV Kortrijk

Heeft een knap seizoen achter de rug en stapt zijn laatste contractjaar in. Staat alvast op het lijstje van Standard, mogelijk ook op dat van andere clubs uit de linkerkolom. De middenvelder was goed voor vijf goals en vijf assists en miste nauwelijks speelminuten.

Jelle Bataille - 20 - KV Oostende

Lichtpunt dit seizoen aan zee. Amper 20 jaar oud, maar sterkhouder bij KV Oostende. Belofteninternational die gevolgd wordt door AA Gent en op het lijstje staat van Antwerp FC en KRC Genk. Lijkt helemaal klaar voor de volgende stap.

Dario van den Buijs - 24 - Heracles Almelo

Weigert zijn contract te verlengen bij Heracles en lonkt onder meer naar een terugkeer in richting België. Misschien geen prioriteit voor de absolute topclubs, maar wel zijn basisplaats waard in de brede middenmoot.

Stijn Wuytens - 30 - AZ Alkmaar

Vaste waarde bij tweede in de Eredivisie dit seizoen AZ Alkmaar, nog steeds maar dertig jaar en bovenal einde contract in Noord-Holland. De ervaren centrale verdediger kan voor veel Belgische (top)clubs van grote betekenis zijn.

Birger Verstraete - 26 - FC Köln

Kampeerde sinds de komst van de nieuwe coach in de tribune. Heeft het naar zijn zin in Duitsland, maar staat open voor elke goeie huuraanbieding om aan spelen te komen.

Terem Moffi - 20 - KV Kortrijk

Is sinds zijn komst in januari - mede dankzij vier goals in zeven matchen - één van de revelaties in onze competitie. Tekende een driejarig contract bij KV Kortrijk, maar wordt sowieso door de topclubs nauwlettend in de gaten gehouden.

Aster Vranckx - 17 - KV Mechelen

Piepjong raspaardje, dat zich de voorbije maanden in de kijker speelde. De middenvelder mag dromen van de stap naar een Belgische topclub en staat zelfs op de radar van Europese topclubs. Al gaf hij eerder aan mogelijk nog een extra seizoen in Mechelen te blijven.

Mike Trésor Ndayishimiye - 20 - Willem II

Belofteninternational en smaakmaker van Willem II. Goed voor negen goals en zes assists in zijn seizoen van de doorbraak. Indien haalbaar moeten Belgische topclubs snel zijn, want ook die in Nederland liggen op de loer.

Fashion Sakala - 23 - KV Oostende

Vaak onmondig, maar dit seizoen toch goed voor acht goals bij een zwalpend Oostende. Heeft zijn leeftijd en zijn snelheid mee. Staat naar verluidt bij diverse (sub)topclubs op de longlist.