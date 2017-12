Imke Courtois kreeg toch haar afscheidswedstrijd in Diksmuide GUS

01u23 8 Benny Proot Afscheidsmatch Imke Courtois Belgisch Voetbal Vrijdagavond tijdens de warmste voetbalmarathon van KSVD Jeugd Diksmuide, kreeg voetbalster Imke Courtois dan toch haar afscheidsmatch. “In juli nam ze afscheid maar een uitwuifwedstrijd volgde niet en daarvoor hebben wij nu gezorgd”, zegt Karl Vannieuwkerke die actief is bij KSVD Jeugd.

“Imke is meter van onze jeugdacademie. Een eerbetoon vonden we passen na een carrière waarin ze speelde voor Rapide Wezemaal, Eva’s Tienen en Standard Luik. Vandaag is ze een voetbalanaliste.”

Jan Mulder gaf gisteren de aftrap en op het veld stonden heel wat bekende namen zoals Wesley Sonck, Gert Verheyen, Red Flames Davinia Vanmechelen en Nicky Van den Abbeele en tennisspeelster Kirsten Flipkens. Karl Vannieuwkerke zelf stond in het doel. Met een gelijkstand 4-4 werd de wedstrijd besloten.

De warmste voetbalmarathon loopt nog tot zaterdagmiddag op de pleinen De Pluimen in Diksmuide. Het kadert in de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken, Villa Rozerood in De Panne en het bouwkamp Nepal van het VTI Diksmuide.

