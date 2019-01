Igor De Camargo maakt er met twee goals in Union tweestrijd tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk van ODBS

13 januari 2019

18u44 0 Belgisch Voetbal De tweede periode in 1B stevent af op een tweestrijd tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk. Na de zege van paars-wit zaterdagavond in Roeselare (1-2), won KV Mechelen met dezelfde cijfers de topper bij Union. Beide ploegen tellen 17 punten, Union lijkt uitgeteld en volgt al op 8 punten. Igor De Camargo kroonde zich met twee kopbalgoals tot matchwinnaar.

Een beladen partij in het Dudenpark, de incidenten tijdens en na de wedstrijd in de eerste periode aandachtig. Toen raakten de T2's Vanderbiest en Ramdane slaags. Beide ploegen misten een sterkhouder wegens schorsing: Union topschutter Youssouf Niakaté, KV Mechelen motor op het middenveld Joachim Van Damme. Bovendien kon Union ook geen beroep doen op Percy Tau, die nog niet teruggekeerd is uit Zuid-Afrika.

De Mechelaars kenden een droomstart: Kaya werd vrijgespeeld door De Camargo, waarna de spits moederziel alleen kon inkoppen. Bij Union klaagden ze over een fluitje van de scheids dat er niet was. De reactie van de thuisploeg mocht er wezen, al hadden ze een foutje van Verrips nodig om gelijk te komen. Selemani zag zijn schot in de verste hoek binnengaan. Maar Union was de betere ploeg en had pech toen ref Verboomen na een fout van Verrips op Mehlem de bal net buiten de zestien legde.

KV Mechelen kon voor de winterstop steevast rekenen op geweldige acties van Storm op de linkerflank en ook het erg drassige Dudenpark was zijn terrein. Op slag van rusten kopte De Camargo nog naast, op het uur verzilverde de spits wel een geweldige assist van Storm: 1-2. De twaalfde goal van het seizoen voor De Camargo, die daarvoor al een goeie kans onbenut had gelaten. Via Engvall had KVM dé kans om het helemaal af te maken, maar de Zweed raakte niet voorbij Saussez waardoor het spannend bleef. Zeker in het vijfde kwartier ontwikkelden de Brusselaars heel wat druk. Ferber trapte de beste kans op Verrips. Union kan later deze maand nog revanche pakken, wanneer beide ploegen elkaar ook ontmoeten in de halve finales van de Cup.

KV Mechelen won al de eerste periode. Als geel-rood ook de tweede periode wint, maken ze een finaleduel overbodig.