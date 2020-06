Iedereen elke week getest tot einde van het jaar: coronatests kosten Pro League 650.000 euro Kjell Doms

20 juni 2020

03u00 0 Belgisch voetbal De Pro League heeft zijn testprocedure klaar. Vanaf volgende week vrijdag ondergaat iederéén wekelijks een coronatest, al minstens tot het einde van het jaar: kostprijs bijna 650.000 euro. Spelers die 48 uur voor een wedstrijd niet getest zijn, zijn niet speelgerechtigd.

Vanaf volgende week vrijdag 26 juni begint de Pro League met de verplichte coronatesten bij de 24 profclubs. In het aangepaste protocol dat de Pro League intussen aan de clubs bezorgd heeft, staat dat iedereen uit categorie 1 tot het einde van dit jaar wekelijks getest zal worden. Tot categorie 1 behoren alle spelers, stafleden én clubmedewerkers die in nauw contact komen met de spelersgroep. Dokters, kinesisten, teammanager,... Hun familie­leden moeten niet getest worden. In het eerste ontwerp dat de Pro League twee weken geleden aan de clubs bezorgde, was dat nog wel voorzien. De spelers worden ook niet meer verplicht een logboek bij te houden van al hun contacten. Ploegen zullen wel nog steeds twee aparte spelersbussen moeten voorzien om ­iedereen ter plaatse te krijgen. Op een bus die normaal plaats biedt aan 50 personen mogen nu maximaal 25 mensen zitten.

27 weken

Aan die hele testprocedure hangt overigens ook een stevig prijskaartje. Ruw geschat behoren per club gemiddeld 50 personen tot categorie 1. Een onderschatting voor de topclubs met grotere ­omkadering, een overschatting voor de kleinere clubs. We gaan er op dit moment van uit dat we komend seizoen 24 profclubs ­zullen hebben, 16 in 1A en 8 in 1B. Dat komt neer op een totaal van 1.200 tests per week in het profvoetbal. De prijs van een coronatest ­bedraagt om en bij de 20 euro. De Pro League zou dus wekelijks 24.000 euro betalen voor die tests en dit gedurende 27 weken. Vanaf 26 juni tot en met 31 december.

Het totale kostenplaatje voor de coronatesten van de Pro League tot eind december komt neer op 648.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen vanaf het moment dat er één iemand positief test. Dat zit zo. Vanaf de competitiestart op 7 augustus wordt elke ploeg 72 uur voor aanvang van de wedstrijd getest. Test er één iemand positief, dan volgt voor dat individu een verplichte quarantaine van één week. De andere spelers en stafleden worden een dag later opnieuw allemaal getest.

Tweede golf

De Pro League schrijft voor dat alle tests worden afgenomen in een steriele ruimte die énkel gebruikt wordt voor het afnemen van die tests. Puur praktisch zijn er wel nog een aantal onduidelijkheden. Zo is er nog niet gecommuniceerd over het exacte uur waarop de tests zullen worden afgenomen. De Pro League is van plan samen te werken met het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare, die alle tests zullen afnemen en centraliseren. Mist een speler om een of andere reden de testafname op de club, dan moet die zich ten laatste 48 uur voor aanvang van de wedstrijd persoonlijk melden in het ziekenhuis in Roeselare om een test te laten afnemen. Iets simpeler als je voor Kortrijk speelt, dan voor Eupen. Doet een speler dat niet en is hij bijgevolg minstens 48 uur voor een match niet getest, dan is de speler in kwestie niet speelgerechtigd voor de eerstvolgende competitiematch.

Tot slot houdt de Pro League in de vooropgestelde testingprocedure ook rekening met de uitbraak van een tweede coronagolf. Zolang de overheid dat toelaat, zou het in dat geval de bedoeling zijn te blijven voetballen — niet onlogisch gezien de uiterst drukke kalender. De Pro League is dan wel van plan het aantal tests op te schroeven naar twee per week. Hopelijk hoeft het zo ver niet te komen.

