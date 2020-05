Huyck over de “perfect georkestreerde stemming” die W.-Beveren naar 1B verwees: “De clubs zijn gechanteerd” Michaël Vergauwen

18 mei 2020

07u00 0 Belgisch voetbal Een slag in het gezicht. Koud gepakt. We zijn geslachtofferd. De klap van vrijdagavond zindert bij Waasland-Beveren nog ontzettend hard na. Voorzitter Dirk Huyck wordt van de ene emotie in de andere geslingerd. Ongeloof. Woede. Vechtlust. Ontgoocheling. Wraak. ­Machteloosheid. “Goed financieel beleid: waarom zou je het als club nog doen?”

“Ik dacht altijd dat er een correcte, zelfs joviale band was onder collega’s. Zowel als we ergens kwamen, als wanneer we mensen ontvingen. Als ik dan hoor en lees dat wij arrogant zijn, heeft me dat bijzonder gechoqueerd. Da’s nog eens uithalen onder de gordel. Want als er iets is dat deze club niet verweten kan worden, is het ­arrogantie. Superpijnlijk, maar dat kan er wel nog bij zeker? We worden in alle geledingen geraakt. Ik hoop voor de andere clubs dat zij dit nooit moeten meemaken.”

0,5 miljoen voor Moeskroen

“Het is duidelijk dat er in de voetbalwereld sterkere machten zijn dan Waasland-Beveren. De eerste kaakslag kregen we al bij het uitdelen van de licenties. Het is al meerdere jaren dat Moeskroen een moeilijk dossier heeft en nu was bijna iedereen daarvan overtuigd, zelfs de voetbalbond. En ze laten dan wel even hun tanden zien na de uitspraak, maar een week later krijgt Moeskroen wel doodleuk een dotatie van 500.000 euro uit solidariteit, terwijl wij gedumpt worden. Wij, die wél trachten de regels te respecteren. Dat is supermoeilijk om te dragen en ik hoop echt dat dit aan de oppervlakte komt. Goed financieel beleid: waarom zou je het als club nog doen?”

Drukkingsmiddelen

“Als de competitie twee weken eerder zou stopgezet zijn, dan moest Cercle Brugge degraderen. En dan hadden wij hen wél gesteund. Want in zo’n overmachtssituatie mag je niet één club alle lasten laten dragen. Dat gebeurt nu wel, en dat doet pijn. Er zijn genoeg drukkingsmiddelen gebruikt om deze beslissing te nemen. Er is een solidariteitsbijdrage beloofd aan de clubs om hen door de coronacrisis te loodsen. Clubs krijgen die echter enkel als ze de stemming zouden aanvaarden en geen verdere stappen zouden nemen. Dan weet je het wel. Alles was heel goed voorbereid. De clubs zijn gechanteerd. Een paar uur voor de vergadering werd duidelijk wat er aan de hand was. We hoopten nog op solidariteit, maar er was genoeg lobbywerk gebeurd, genoeg druk gezet. Wij konden de perfect georkestreerde stemming enkel maar afwachten. Voorzitter Croonen deed vooraf een uitspraak waarmee ik het moeilijk had. ‘Als Club kampioen is, dan moet Waasland-­Beveren degraderen’, zei hij. Maar waarom moet in deze situatie van overmacht een club gestraft worden? Er is momenteel zoveel solidariteit in de maatschappij, in de bedrijfswereld, maar dus duidelijk niet in het Belgisch voetbal. We zijn in de steek gelaten.”

Rechtbank

“Een club die zich aan de regels houdt, wordt geslachtofferd voor andere clubs die... (maakt zin niet af) Het verdict, dat duidelijk gestuurd werd, is gevallen, we moeten nu kijken wat we ermee doen. We zijn een kleine club en proberen financieel altijd correct te werken. We gaan er alles aan doen om te overleven, maar dit is een duw richting het faillissement. Hopelijk kunnen we ooit nog sportieve revanche nemen. In de rechtbank? Afwachten, maar onze rechten zijn ons ontnomen. We staan vrij machteloos, dat is duidelijk gebleken. Het zal niet evident zijn om dit aan te vechten. Maar we moéten deze club beschermen. Al wordt dat een aartsmoeilijke opdracht.”

