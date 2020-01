Huiszoeking bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi, politie trekt ook naar Sclessin Redactie

29 januari 2020

08u51 12 Belgisch voetbal De politie van Luik heeft deze ochtend een huiszoeking gedaan bij Bruno Venanzi, sinds 2015 de voorzitter van Standard. Op dit moment is de politie ook op Sclessin, het stadion van de Rouches. De huiszoekingen gebeuren in het kader van het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

De onderzoekers kwamen naar verluidt om iets voor 7 uur ‘s ochtends aan bij Venanzi. De operatie houdt dus verband met het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Die werd vorig jaar in Monaco gearresteerd. De makelaar werd in verdenking gesteld voor witwaspraktijken, private corruptie, bendevorming en valsheid in geschrifte. Henrotay mocht de cel uiteindelijk verlaten nadat hij een borgsom betaalde.

Het gerecht onderzoekt of er onregelmatigheden zijn gebeurd bij transfers die Henrotay voor Standard heeft gedaan. Het zou daarbij gaan om commissies die Henrotay ontvangen heeft. Het gerecht onderzoekt of er bij de bewuste transfers zogenaamde ‘retrocommissies' zijn betaald aan betrokkenen. Inmiddels trokken de speurders ook al naar Sclessin, het stadion van Standard. Daar staan vier politiewagens voor de deur, niemand anders mag het stadion voorlopig betreden.

Van Holsbeeck eerder al verhoord

Snel na de arrestatie van Henrotay in september 2019 werd ook Herman Van Holsbeeck aangehouden en verhoord. Van Holsbeeck moest toen de nacht in de cel doorbrengen. Een dag later mocht hij gaan - onder voorwaarden. Het federaal parket stelde de ex-manager van Anderlecht officieel in verdenking van witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De speurders vermoeden dat de inmiddels 65-jarige Van Holsbeeck retrocommissies ontving van makelaar Christophe Henrotay bij de transfers van Aleksandar Mitrovic (Newcastle) en/of Youri Tielemans (Monaco).

Eerder, in april 2019, waren er ook al huiszoekingen bij Anderlecht zelf - op het oefencomplex in Neerpede -, bij de Belgische voetbalbond en op een makelaarskantoor. De huiszoekingen van toen en nu houden geen verband met Operatie Zero.