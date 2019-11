Huisref Tim Pots laat zijn licht schijnen over discutabele fases: “Interventie bij gelijkmaker Cercle was prima” Redactie

04 november 2019

12u47 0 Belgisch voetbal Ook na de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn er flink wat fases om over na te kaarten. Onze huisref Tim Pots laat alvast zijn licht schijnen over enkele scheidsrechterlijke beslissingen die het nodige stof deden opwaaien:

Over vermeend handspel van Zinho Vanheusden: “ Fiftyfiftybeslissing in grijze zone”

In de 83ste minuut van AA Gent-Standard legde Sven Kums aan voor een vrije trap. Zinho Vanheusden kreeg de bal tegen de arm. Ref Lothar D’hondt wees naar de stip en gaf Vanheusden zijn tweede geel en dus rood. Door een technisch defect kon de VAR de fase niet herevalueren.

Onze huisref noemt de fase een fiftyfiftybeslissing: “Dit bevindt zich echt in de grijze zone. Volgens de nieuwe regels moet de arm van de tegenstander bij een schot op doel, voorzet of sliding dicht bij het lichaam zijn en mag de arm het lichaam niet onnatuurlijk breder maken. De vraag is of de arm dicht genoeg tegen het lichaam was, en dat is hier niet makkelijk uit te maken. Er staat ook niet dat de arm tegen het lichaam moet plakken. Lothar oordeelt dat de arm te ver was. Andere refs zouden misschien niet gefloten hebben. Ik vind het een hard verdict. Voor mij was de arm wel dicht genoeg bij het lichaam en hing die niet in een onnatuurlijke positie. Hoe dan ook: als je fluit voor handspel, moet je ook geel geven zoals Lothar deed.”

Over afgekeurde gelijkmaker Cercle: “ Prima interventie”

Pots oordeelt na het zien van de beelden dat de VAR terecht de fase tijdens Anderlecht-Cercle Brugge liet herbekijken door scheidsrechter Nicolas Laforge, die daarna de gelijkmaker van de Bruggelingen zou afkeuren. “Op een beeld van achter de goal is te zien dat Van Crombrugge de bal tussen zijn twee handen onder controle heeft, zoals wij dat noemen. Mocht een keeper de bal op de grond houden, zou zelfs een vinger op de bal volstaan om die onder controle te houden. Of wanneer een doelman de bal op een hand houdt om uit te trappen, dan mag je die bal er ook niet afkoppen. Van Crombrugge was net iets eerder bij de bal. Ik vind het dus een prima interventie van de VAR.”

Over fase waarbij bal tegen de arm van Van der Bruggen werd getrapt: “ VAR moest niet tussenkomen”

Strafschop of niet: dat was de vraag in minuut 41 van Club Brugge - KV Kortrijk. Lepoint trapte de bal tegen de arm van ploegmakker Van der Bruggen. De VAR riep ref Verboomen naar de zijlijn, maar Club Brugge kreeg geen tweede penalty.

“Dat was een incorrecte VAR-tussenkomst. De nieuwe vereenvoudigde regels gelden enkel bij het afblokken van een schot naar doel of een voorzet en ook bij een sliding. In die situaties mag je de bal logischerwijs verwachten. In het geval van Van Der Bruggen gaat het over een ‘unexpected ball’. Hij komt van een ploegmaat, van zeer dichtbij en er is geen beweging naar de bal. integendeel zelfs, Van der Bruggen trekt zijn hand nog weg. De VAR had niet mogen tussenkomen. Al goed dat Verboomen niet gevolgd is.”