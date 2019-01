Hugo Broos na zes maanden als sportief directeur : “Ik dacht dat ik het allemaal wist” Tomas Taecke

09 januari 2019

12u28

Afspraken met makelaars, persverplichtingen, een onderhoud met Verheyen of Callant. Het zijn drukke dagen voor Hugo Broos, sinds vorige zomer technisch directeur bij KV Oostende. “Ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik destijds als trainer begon. Je denkt dat je het allemaal weet, maar al snel denk je ‘oei’. Sportief directeur, dat is onderhandelen en spelers zoeken, dacht ik, maar er komt zóveel bij kijken. ’t Is heel plezant en ik vind mijn draai, maar ik heb al veel lessen geleerd. Zo ben ik vorige zomer veel te snel gegaan. Ik zal nooit meer transfers doen zoals dat toen het geval was. Op 16 juni wou ik dat de groep rond was en Gert kon beginnen. We namen een speler en twee dagen later dacht ik: ‘Misschien hadden we die moeten nemen’. Of je wil iemand héél graag en betaalt meteen wat de club ervoor vraagt. Dat zijn lessen die ik getrokken heb - ik wou het eigenlijk te goed doen voor mijn trainers en de club. Nu hebben we nog maar drie weken, maar ik ben helemaal niet opgejaagd of gehaast”.

Broos heeft ervaring zat - zowel als speler oenals trainer draaide hij jarenlang mee in het Belgische voetbal. “En toch is dit iets helemaal anders. Als coach of als speler sta je veel verder af van de materie waar ik nu mee bezig ben. En anderzijds sta je veel minder dicht bij wat er op het veld gebeurt. Mijn deur staat voor Gert altijd open, maar op zaterdag wil ik zelfs niet weten wie er speelt. Ik had vroeger ook niet graag dat iemand van bovenaf suggesties deed of zich moeide. Soms arriveer ik op een wedstrijd en zegt de voorzitter: ‘Die speelt vandaag’ en dan val ik uit de lucht”.