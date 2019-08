Houdt Antwerp toch zijn punten na administratieve blunder? SJH/MVS/BF

06 augustus 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Antwerp komt na zijn administratieve blunder vermoedelijk met de schrik vrij. We namen de temperatuur op bij alle betrokken partijen en een forfaitnederlaag lijkt er niet te komen. ­Waasland-Beveren besloot gisteren immers geen klacht in te dienen.

Het debuut van Robbe Quirynen hoeft voor de Great Old dus niet noodzakelijk met een kater te eindigen. De invalbeurt van de 17-jarige verdediger zorgde voor behoorlijk wat kopzorgen op de Bosuil. Hij stond namelijk niet op het officiële wedstrijdblad toen hij 12 minuten voor tijd Buta kwam aflossen. Een flater van jewelste en in principe is een forfaitnederlaag in zo’n geval één van de mogelijke sancties. Alles hangt ervan af hoe je het bondsreglement – dat eens te meer niet sluitend blijkt – interpreteert. De desbetreffende misser komt in die joekel van exact 500 pagina’s zelfs niet letterlijk aan bod. Nog maar eens voer voor advocaten dus.

Raad van Bestuur

Zowel Antwerp als Waasland-Beveren reageerden gisteravond via een communiqué op de delicate kwestie. “De club stelt vast dat het wedstrijdblad niet volledig was ingevuld, maar dat de invalbeurt van 12 minuten geen enkele invloed heeft gehad op het finale resultaat. Als club en in het algemene belang van het Belgische voetbal wensen we dat de sportieve ethiek primeert”, klonk het op de Bosuil. Een behoorlijk summiere boodschap en tegelijk een subtiele oproep aan Waasland-Beveren.

Waar ze op de Freethiel zondag nog overtuigd leken om voor de groene tafel op zoek te gaan naar de drie punten, kwamen ze daar gisteren, na een samenkomst met de Raad van Bestuur, op terug. “Wij vinden dat, net zoals bij iedere opmerking of fase die op het wedstrijdblad wordt genoteerd, de Voetbalbond daar gevolg aan moet geven. Indien zij het nodig acht om sancties op te leggen, nemen wij daar akte van. Wij als club hebben echter telkens gecommuniceerd dat wij sportieve belangen laten primeren en voegen ook nu de daad bij het woord”, klonk het. “Wij zijn niet de club die beter wil worden van juridische steekspellen tegen collega-clubs, in tegenstelling tot wat ­verschillende andere clubs gedaan hebben de voorbije maanden. Indien Antwerp gestraft wordt voor de blunder, is dat enkel en alleen een gevolg van het reglement van de ­Voetbalbond. Het is dus dan ook hun verantwoordelijkheid om die ­evaluatie te maken. Wij willen als club keihard blijven werken om sportief sterker te worden”, aldus het communiqué.

Waasland-Beveren ziet dus af van een klacht en onderneemt geen stappen. Of het ook echt de punten had kunnen overnemen, is ook nog maar de vraag. Enkele precedenten tonen aan dat de Geschillencommissie ­Hoger Beroep in het verleden uiteenlopende vonnissen velde. Gaande van een puntenloze nederlaag voor beide teams, tot een 5-0-zege voor de tegenstander. Het bondsparket lijkt niet wakker te liggen van de affaire en is vooralsnog niet geneigd tot een oproeping over te gaan. Een forfaitnederlaag werd in de bondsgebouwen ook enigszins als een straf buiten proportie gezien. Komt het toch tot een veroordeling, heeft Antwerp altijd nog een tweede kans via het BAS.

Precedenten na klacht onrechtmatig opgestelde spelers in eerste klasse: geen eenduidige lijn in verdict

Uit precedenten deze eeuw blijkt dat de rechtspraak binnen de bond over onrechtmatig opgestelde spelers niet altijd eenzelfde verdict gaf.

Kortrijk – Bergen 3-0 (14/04/2013): Dejaegere niet op wedstrijdblad

Verdict: 3-0 omgezet in puntenloze nederlaag voor beide clubs

De ref stelt na Kortrijk-Bergen (3-0) vast dat Brecht Dejaegere, die kort voor tijd inviel, ontbrak op het wedstrijdblad. De ploegafgevaardigde had zich vergist en achter het voor Dejaegere gebruikelijke rugnummer 19 de naam van Landry Mulemo ingevuld. De Geschillencommissie liet Kortrijk eerst de punten behouden, maar KV verloor die in beroep alsnog zonder dat Bergen de drie punten kreeg, toen een beslissing op basis van bondsartikel 1917.

Lierse – KV Mechelen 2-1 (15/02/2011): Adesanya speelgerechtigd?

Verdict: uitslag behouden

Eupen, dat vecht om het behoud, wil dat rivaal Lierse de drie punten verliest van de 2-1-zege tegen KV Mechelen op 15 februari 2011 omdat Jason Adensaya op het wedstrijdblad stond. Het betrof een uitgestelde match van 4 december 2010, toen Adesanya volgens Eupen nog geen reglementaire spelerslicentie had. Het Sportcomité gaf Eupen ongelijk omdat op die datum wel al aangesloten was bij Lierse. Ook in beroep en evocatie ving Eupen bot.

G. Beerschot – Cercle 0-0 (25/02/2006): Pinas niet op wedstrijdblad

Verdict: 0-0 omgezet in 5-0-zege Beerschot

Cercle speelt 0-0 gelijk op G. Beerschot, maar stelde na rust Brian Pinas op die niet op het wedstrijdblad stond. Beerschot diende klacht in omdat de stand meetelt voor de verdeling van de tv-gelden. Cercle gaf de administratieve fout toe, maar stelde dat de speler met een licentie gekwalificeerd was en de club hooguit een boete riskeerde. Zowel het Sportcomite, beroeps- én evocatiecommissie legden Cercle evenwel een 5-0-forfaitverlies op.

Genk - La Louvière 1-0 (25/02/2006): geschorste Cousin opgesteld

Verdict: 1-0-zege Genk omgezet in 5-0-zege

Racing Genk wint met 1-0 tegen La Louvière, maar de Henegouwers stelden in dat duel de geschorste Bob Cousin op. Het Sportcomité zette die 1-0-nederlaag om in een 5-0-verlies voor La Louvière, dat geen verdere stappen ondernam omdat de club sowieso de match verloren had.

AA Gent – G. Beerschot 0-1 (7/08/2004): Cruz geen arbeidskaart

Verdict: 0-1 nederlaag omgezet in 5-0-zege Gent

G. Beerschot wint in het begin van het seizoen op AA Gent. De Buffalo’s vernemen dat Daniel Cruz niet over een arbeidsvergunning beschikt en dienen klacht in. Beerschot schermt dat de bond een geldige spelerslicentie had afgeleverd omdat alle voorwaarden voor de arbeidsvergunning voldaan waren. Zowel het Sportcomité, beroeps- en evocatiecommissie oordelen dat Beerschot geen geldige licentie had voor Cruz en Gent krijgt een 5-0-zege.

Standard – G. Beerschot 2-2 (16/04/2002): Spehar niet aangesloten

Verdict: uitslag behouden wegens te late klacht

Standard stelt in een uitgestelde match op G. Beerschot Robert Spehar op, terwijl de Kroaat op de oorspronkelijke wedstrijddatum van 19 januari nog niet aangesloten was. Beerschot besluit “uit goodwill” een week later om geen officiële klacht in te dienen. Moeskroen doet dat halfweg mei wel in de hoop om zo boven Standard in de stand te wippen en meer tv-geld te rapen, maar de bond vond de klacht onontvankelijk wegens te laat ingediend.