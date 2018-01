Hoofdsponsor DCA doet "sterke investering" in Beerschot-Wilrijk, bestuur blijft voorlopig Kristof De Cnodder

Bron: Eigen berichtgeving 15 BELGA Belgisch Voetbal 1B-club KFCO Beerschot-Wilrijk heeft een "sterke investering" door hoofdsponsor DCA aangekondigd. Van een echte overname is geen sprake, zo benadrukt de club, aangezien het huidige bestuur behouden blijft, maar wel mogelijk aangevuld wordt vanuit het Kempense bouwbedrijf. Met de steun van DCA wil Beerschot-Wilrijk verder professionaliseren en de club uitbouwen met de ambitie om op korte termijn naar 1A te stijgen en daar een positie als eersteklasser te consolideren.

Beerschot-Wilrijk was al langer op zoek naar extra middelen met het oog op eventueel eersteklassevoetbal, aangezien de club momenteel nog vooral door vrijwilligers wordt gerund. De algemene vergadering heeft donderdagavond unaniem een voorstel van DCA goedgekeurd dat "voor de komende vijf jaar een aanzienlijke kapitaalsinvestering inhoudt". Exacte cijfers worden voorlopig niet bekendgemaakt.

"DCA was gecharmeerd door onze vier titels op rij en het enthousiasme van onze supporters", zegt bestuurder Walter Damen. "Het bedrijf neemt de club niet over in die zin dat het huidige bestuur en de supporters niets meer te zeggen zouden hebben. We hebben in DCA veeleer een vennoot gevonden, een mede-denker en mede-ontwikkelaar. De mogelijkheid tot nog bijkomende investeerders wordt ook behouden. We zijn fier dat er op deze manier een Vlaamse verankering in onze club aanwezig blijft en onze eigenheid behouden blijft."

DCA wil volgens Beerschot-Wilrijk onder meer werk maken van aanpassingen aan de infrastructuur van het oefencomplex van de club en aan een nieuw jeugdcentrum. Ook in de eerste ploeg zal geïnvesteerd worden.

