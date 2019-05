Hoofdaandeelhouder KVM: “Veljkovic is meester-manipulator die iedereen in zijn web verstrikt” LPB

28 mei 2019

17u11

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal In zijn slotpleidooi in de matchfixingzaak heeft de advocaat van Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, de volledige schuld op spelersmakelaar Dejan Veljkovic geschoven. Die laatste wordt beschreven als een "meester-manipulator, die zowel journalisten, leden van het bondsparket, als voetbalbestuurders in zijn web spinde". Opvallend, ook Thierry Steemans (KV Mechelen) wordt niet uit de wind gezet.

Somers' advocaat hekelt de framing door het bondsparket alsof hij de architect van de vermeende matchfixing was. "De gevolgen van deze negatieve beeldvorming zijn zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak dramatisch. Denk maar aan de krantenartikels. Hoe zouden uw kinderen reageren? Hoe leg je dat uit aan zakenpartners? Aan spelers? Aan supporters? Het gaat hem vele jaren kosten om deze reputatieschade ongedaan te maken. Men had veel financieel leed en schade kunnen voorkomen als het bondsparket zijn onderzoek grondig gedaan had. Er zijn geen bewijzen dat met vereiste zekerheid kan worden vastgesteld dat er matchfixing was. Dit verhaal wordt gebouwd op iets dat losstaat van de werkelijkheid. Dit is pure fictie.”

Veljkovic

Voor de advocaat was er slechts één architect: Dejan Veljkovic. "De man die in deze procedure schittert in afwezigheid. Een meester-manipulator, die iedereen meekrijgt in zijn verhaal. Hij weeft een web rond zijn doelwit, waardoor het doelwit niet in staat is om de zaken objectief te bekijken. Zo slaagt hij erin om steeds meer macht te krijgen op het doelwit. Iemand die erin verstrikt zit, geraakt er maar heel moeilijk uit."

Sinds zijn aanstelling in december 2017 claimt Somers een strijd gevoerd te hebben tegen spelersmakelaars. Ook de samenwerking met Veljkovic werd zo stopgezet. "Maar Veljkovic liet zich niet opzijschuiven. In januari 2018 werd Somers dagelijks gestalkt door Veljkovic. Die wilde gebruik maken van de sportieve malaise door een wit voetje te halen binnen een club die hem aan het buitenwerken is", aldus Somers' advocaat. Nadien worden een aantal telefoongesprekken van de taps overlopen. Daaruit moet volgens de advocaat blijken dat het nooit ging over de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren.

"Er worden Somers over die match vier zaken ten laste gelegd: de benaderingen van Olivier Swolfs, Dirk Huyck, Olivier Myny en Davy Roef", aldus de advocaat, die verschillende telefoontaps aanhaalde die "Somers net vrijpleiten". Wel wordt Steemans, medebestuurslid van Somers bij Malinwa, niet buiten schot gehouden. Hij wordt als contactpersoon van Veljkovic geschetst. "Maar Steemans heeft nooit iets doorgespeeld aan Veljkovic. Hij was niet op de hoogte van wat er boven zijn hoofd gebeurde."

Wél kwam Eupen - Moeskroen regelmatig ter sprake in de taps. "Somers was gestresseerd en nam meermaals contact op om te vragen of de tegenstanders van Eupen (Antwerp en nadien Moeskroen, red.) wel voluit zouden gaan. Heel voetbalminnend Vlaanderen maakte zich op dat moment zorgen over de schimmige reputatie van Moeskroen. Ook omdat Mogi Bayat spelers had bij beide clubs." Maar, zegt de advocaat, daarmee mag geen rekening gehouden worden. "Want die wedstrijd werd door de onderzoekscoördinator zonder gevolg geklasseerd. Dus de tenlastelegging over die wedstrijd moet onontvankelijk worden verklaard.”

Klap aan Huyck

De advocaat van Somers kwam in zijn pleidooi ook terug op de vermeende klap in de nek van Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, na de bewuste wedstrijd tegen KV Mechelen. Somers ontkent formeel dat die feiten plaatsgevonden hebben. “De verklaring wordt niet ondersteund door andere elementen in het dossier en is totaal onwaar. Huyck wilde eerst niet reageren, maar nadien heeft hij zich uit eigen beweging aangeboden in een stuntelige poging om zichzelf te vrijwaren. Mijn cliënt heeft zich na de wedstrijd boos gemaakt toen hij Huyck en Swolfs passeerde, die samen zaten met Steemans en Veljkovic. Huyck en Swolfs gaven voor de match de indruk dat Waasland-Beveren geen partij zou zijn voor Mechelen. Maar in realiteit bleek Waasland-Beveren wel goed te spelen. Na de match was hij enorm kwaad, vooral over de uitslag in Eupen - Moeskroen. Iedereen had voorspeld dat er iets onkuis was met die wedstrijd en het bleek ook. Dat gegeven verklaarde de verbale uithaal toen hij voorbij dat viertal stapte. Het was pure frustratie. Mijn cliënt weet niet meer wat hij precies heeft geroepen, maar het is niet wat Huyck een jaar later beweert. In andere verklaringen zegt Huyck iets anders. De stewards hebben geen incidenten gemeld, dus de bewering dat hij moest weggevoerd worden is onjuist.”