Hoofdaandeelhouder Beerschot-Wilrijk “heel blij”: “Het lijkt nu wel duidelijk dat de promotie ons niet meer kan ontglippen” KDC

23 april 2019

21u13 1

Beerschot-Wilrijks hoofdaandeelhouder Francis Vrancken verklaarde begin maart al dat hij zeker was dat zijn club zou promoveren, desnoods via de groene tafel. Vrancken lijkt nu dus gelijk te gaan krijgen. “Officieel werden we nog niet op de hoogte gesteld door de voetbalbond, maar het lijkt nu wel duidelijk dat de promotie ons niet meer kan ontglippen”, reageert Vrancken.

“Hoewel de vordering van de bond niet onverwacht komt, zijn we er vanzelfsprekend toch heel erg blij om. Tegelijk leef ik oprecht mee met de spelers en supporters van KV Mechelen. Zij zijn eigenlijk ook een jaar lang bedot geweest door sommige van hun eigen bestuurders. De betrokkenen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid in deze zaak. Het zou hen sieren als ze nu mea culpa zouden slaan in plaats van de procedure nog wat verder proberen te rekken. Ik zou hoe dan ook niet graag in die mensen hun schoenen staan.”