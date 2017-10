Honderden agenten voor Club-Antwerp: zwaarste risicomatch van het jaar MATHIAS MARIËN EN TOMAS TAECKE

05u15 0 Photo News Fans van Antwerp tijdens een wedstrijd. Belgisch Voetbal De politie van Brugge zet zich schrap voor Club-Antwerp deze zondag. Honderden agenten zullen toezien op de veiligheid, meer dan bij de vorige wedstrijd tegen aartsrivaal Anderlecht. "Dit is de zwaarste risicomatch van het seizoen."

In Brugge staan de zenuwen nu al gespannen. Fans van Antwerp zijn enkel welkom via de combiregeling: een ticket met verplicht busvervoer. "Op die manier laten we 850 supporters toe. Niet één extra", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. De voorbije weken probeerden 200 Antwerp-aanhangers nog tickets te kopen voor het thuisvak. Na controle annuleerde Club die tickets. "Maar we krijgen signalen dat tientallen Antwerp-fans tóch van plan zijn om naar de omgeving van het Jan Breydelstadion te komen. Zij riskeren een stadionverbod en bestuurlijke aanhouding. Wij zijn in opperste paraatheid. Zeker bij provocatief gedrag zullen we niet aarzelen om in te grijpen. We willen elk risico op escalatie vermijden."

Strenge fouillering

Er worden zondag "honderden agenten" ingezet - een exact aantal wil Van Nuffel niet vrijgeven. De Antwerpse politie komt versterking bieden. De Brugse korpschef roept alle supporters op om op tijd naar het stadion te vertrekken. "Aan de ingang zal iedereen streng gefouilleerd worden." Hij vreest dat supporters vuurwerk of ­ander ongeoorloofd mate­riaal zullen willen ­binnenbrengen. Cafés in de buurt krijgen de hele dag een verbod om dranken in glas te schenken.





Tussen de harde kernen van Club en Antwerp kwam het in het verleden al geregeld tot rellen. Na de wedstrijden tegen Beerschot en Anderlecht is het voor hooligans van beide clubs dé match van het jaar.