Hoe zien de play-offs er vanaf volgend seizoen uit? Pro League stemt over drie pistes NVK

07 juni 2019

16u33 0 Jupiler Pro League Hoe zullen de play-offs er vanaf volgend seizoen uitzien? De Pro League stemt vandaag over drie voorstellen. Twee daarvan kon onze redactie inkijken.

1. Vier poules

Het eerste is een voorstel van Philippe Bormans, CEO van Union. Hij stelt voor om play-off 1 te behouden zoals het is, en play-off 2 te spelen in vier poules van vier ploegen. Het nummer 15 van 1A speelt daarbij in een degradatie/promotiepoule tegen de nummers twee, drie en vier van 1B. De winnaar krijgt een plaats in 1A. Het nummer 16 van 1A degradeert rechtstreeks, de winnaar van 1B promoveert meteen. Zij spelen ook wel nog play-off 2 om te vermijden dat ze twee maanden extra zonder inkomsten komen te zitten.

Op het einde van de rit wil Bormans ook een zeker Europa League-ticket voor de winnaar van play-off 2, maar de kans dat de G5 dat zal toestaan, is klein.

2. Degradatie- en promotiepoule

Een ander voorstel dat circuleert, lijkt meer voorstanders te hebben. Play-off 1 blijft behouden, al dan niet met puntendeling. Play-off 2 wordt ingekort naar de nummers 7 tot en met 10 uit 1A. Zij spelen twee keer tegen elkaar. De winnaar speelt tegen het nummer 4 van play-off 1 om het laatste Europese ticket.

De strijd tegen de degradatie zou nog spannender gemaakt worden door de nummers 11 tegen 16 play-downs te laten spelen. Het nummer laatst zou rechtstreeks naar 1B degraderen.

In 1B zou de reguliere competitie dan weer 28 wedstrijden omvatten (14 wedstrijden per ronde). De eerste vier spelen in een promotiepoule voor een rechtstreeks ticket naar 1A. Maar ook het nummer 2 maakt nog steeds kans op promotie: die ploeg speelt barragematchen tegen de voorlaatste uit de degradatiepoule van 1A.

Nummers 5 tot 8 uit 1B spelen dan weer play-downs om in het profvoetbal te blijven. De laatste valt af.