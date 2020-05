Hoe worden de prijzen verdeeld? Dit zijn de scenario’s als Pro League stand na speeldag 29 volgt

Belgisch voetbal

Op de Algemene Vergadering van 15 mei zal over veel gediscussieerd worden, zo ook over de verdeling van de Europese tickets. Of de bekerfinale nog plaatsvindt, hangt daar nauw mee samen. Pro League-voorzitter Peter Croonen liet alvast de deur open voor die finale . Áls de Pro League de rangschikking na 29 speeldagen volgt, zijn dit de scenario’s omtrent de uitreiking van de Europese plaatsen.