Hoe Veljkovic de degradatiestrijd naar zijn hand wou zetten: "Ja, hij zwaaide met geld. Maar ik heb meteen geweigerd” Bjorn Maeckelbergh en Jeroen Bossaert

20 oktober 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Er is vorig seizoen een fors bedrag geboden om de match tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren te beïnvloeden. Dat heeft Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, aan de speurders ­opgebiecht. Makelaar Dejan Veljkovic zwaaide met 200.000 euro. “Ik heb hem echter metéén ­weggestuurd.”

Het wordt stilaan duidelijk hoe ver de Servische makelaar Dejan Veljkovic vorig seizoen is gegaan om de ­degradatiestrijd in eerste klasse naar zijn hand te zetten. Alles draait om twee matchen op 11 maart, de laatste speeldag in de reguliere competitie.

