Hoe raken tientallen rookbommen stadion in? FT

12 april 2019

23u34 1 Belgisch Voetbal Een tiental brandplekken. Dat is wat overblijft in Luik nadat Anderlechtsupporters hun ongenoegen lieten blijken door vuurpijlen en rookbommen het veld op te gooien. Niet een paar, maar tientállen. De vraag die automatisch rijst: hoe in godsnaam is het mogelijk dat supporters zulke voorwerpen kunnen binnensmokkelen?

De journalisten ter plekke hadden er zelf geen antwoord op. “Dit moet georkestreerd zijn. Het waren er te veel. Er zat een plan achter”, klonk het na afloop van de match die amper 32 minuten duurde. Voetbalanalist Marc Degryse repliceerde: “Zelfs als journalist moet ik altijd mijn tasje openen als ik het stadion binnenkom, net zoals dat op de luchthaven ook zo gebeurt.” Zo loopt het inderdaad ook. Wie als bezoekende supporter het stadion van de tegenstander binnenkomt, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Aan de ingang van het bezoekersvak staan agenten geposteerd – niet één of twee - en elke supporter wordt gefouilleerd. Ook vrouwen en kinderen. Dat gebeurt niet door de politie, maar wel door de stewards van de bezoekende ploeg. Zij reizen mee omdat ze ‘hun’ supporters het beste kennen. Lees: ze weten wie de heethoofden zijn en krijgen hen makkelijker onder bedwang indien dat nodig zou zijn. Bovendien geldt voor bijna elke wedstrijd in onze competitie een combiregeling: supporters kunnen de match uit veiligheidsoverwegingen enkel volgen door mee te reizen met een officieel erkende supportersclub, die ook de tickets aankoopt. Die bussen worden altijd in groep onder politiebegeleiding de parkings opgereden. Eigenlijk begint de ‘controle’ dus al voor aanvang van de wedstrijd.

Hoe zoveel pijlen zijn binnengesmokkeld, is nog een raadsel. Feit is wel dat supporters steeds inventiever worden bij het verstoppen van dat vuurwerk. Zo worden ze vaker in kleine onderdelen naar binnen gesmokkeld en pas in de tribune in elkaar gezet. Of ze geven de pijlen mee aan vrouwen of kinderen. Die worden vaak minder grondig gefouilleerd. “Of ze schakelen handlangers in”, klonk het eerder bij de Voetbalcel. Zouden de stewards gisteren een oogje hebben dichtgeknepen?

Volgens de laatste cijfers van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken werden over een periode van 3,5 jaar - van 2015 tot november 2018 - liefst 685 pv’s opgemaakt voor het gebruik van vuurwerk in onze voetbalstadions. Wie betrapt wordt, riskeert minstens 500 euro boete en een stadionverbod van 12 maanden. De Voetbalcel maakte de wet vorig jaar zelfs strenger waardoor ook vuurwerk buiten het stadion, bijvoorbeeld aan de bussen, verboden werd. Ondanks de fouilles en de aanwezigheid van een politiekorps blijft een stadion in lichterlaaie - letterlijk dan - toch schering en inslag. Al is de pakkans de laatste jaren groter geworden door camera’s. Maar ook die proberen heethoofden te slim af te zijn door eerst een rookgordijn op te trekken.