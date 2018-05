Hoe moet het nu verder met Lierse? Terwijl er gewerkt wordt aan fusie met Lyra, overweegt Samy om toch nog bondsschulden op zich te nemen KDC/TLB

08 mei 2018

07u50 8 Belgisch Voetbal De kans dat Lierse volgend jaar nog profvoetbal speelt, is quasi onbestaande. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) spreekt zich vandaag of morgen uit over Lierses onvolledig licentiedossier. "We bereiden ons voor op een doorstart in de amateurreeksen", aldus CEO Jan Van Elst.

In theorie kan Lierse het stamnummer overdragen naar een nieuwe rechtspersoon, maar daar zijn wel voorwaarden en gevolgen aan verbonden. Volgend seizoen zouden de Pallieters dan in tweede amateurklasse moeten beginnen. En als ze niet meteen kampioen spelen, zakken ze in het daaropvolgende jaar zelfs nóg een reeks. Bovendien kan het stamnummer alleen worden behouden als de bondsschulden - zo'n half miljoen euro - voor 30 mei worden betaald. Voor schulden aan leveranciers kan later nog een oplossing worden gezocht. "We gaan nu bekijken hoe we één en ander kunnen redden", ging Jan Van Elst nog verder. "Hoe dan ook moeten we overleggen met Maged Samy en de mensen van zijn bedrijf Wadi Degla. Samy is nog altijd eigenaar van de club en het stadion, dus veel zal afhangen van hoe hij het ziet. In elk geval hebben wij het gevoel dat Samy openstaat voor bepaalde ideeën." De Egyptenaar zou nu zelfs overwegen alsnog de betaling van de bondsschulden op zich te nemen, iets wat hij gek genoeg tot voor kort niet wou doen.

Intussen wordt achter de schermen gewerkt aan een fusie met kleinere stadsgenoot Lyra, dat volgend seizoen stijgt naar de derde amateurklasse. Het initiatief gaat uit van supporterscollectief 'Lierse voor altijd'. Het enthousiasme van de achterban is groot. De supporters rekenen erop dat de leden van Lyra maandag het licht op groen zullen zetten om gesprekken aan te gaan. De huidige bestuursploeg van Lierse acht dit samengaan onwaarschijnlijk. "Hoofddoel blijft om met de bestaande club verder te werken" zegt Van Elst. "Ook op korte termijn, want wij hebben de vaste intentie om de laatste drie PO2-wedstrijden af te werken zoals voorzien."

Gisteravond verzamelden de echte fans nog op Het Lisp, het stadion van Lierse, en zongen ze supportersliederen. "Om, in het slechtste geval, 112 jaar Lierse in schoonheid af te sluiten", aldus deelnemer Lode Bogemans.

"Aangezien het duidelijk is dat we de licentie niet gaan halen, hebben wij - zoals beloofd - actie ondernomen", stak de supportersvereniging, die enkele maanden geleden het licht zag nadat de toekomst van de club er steeds wankeler begon uit te zien, van wal op Facebook. "De voorbije weken hebben we gesprekken gevoerd met verschillende clubs om de toekomst van de Liersefamilie veilig te stellen. Van één gesprek werden wij héél erg enthousiast. Wij willen in zee met K. Lyra TSV, de enige andere traditieclub in onze regio. Lyra is een stabiele club met een écht Liers bestuur."

"Enorme aandacht voor de jeugd zit in haar mission statement", vervolgde Lierse voor Altijd. "Lyra maakt ook werk van de doorstroming van eigen jeugd naar de eerste ploeg. Lokale verankering, spelers uit Lier en omstreken, zijn de ruggengraat van hun club. Zo was het ook in de gouden jaren van Lierse. De mensen van Lyra staan ervoor open om supporters een stem te geven in hun bestuur. Dat is een primeur in België, supportersparticipatie zoals we dit nog nooit tevoren hebben gezien. Lyra is net kampioen geworden (in eerste provinciale, red), ze hebben de ambitie om ook volgend seizoen voluit voor promotie te gaan. Hun budget is rond, dat hebben we bij Lierse al in jaren niet meer gezien."

"Wij reiken de hand aan Lyra. De gesprekken waren geweldig. Het is nu aan hen om de definitieve beslissing te nemen", besloten de supporters.