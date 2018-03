Hoe liggen de kaarten in tweede provinciale West-Vlaanderen? Redactie

28 maart 2018

17u53 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 30 maart vindt in het Kursaal van Oostende de uitreiking plaats van The Golden Palace Ball en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in tweede provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

TWEEDE PROVINCIALE A

Vrienden Mo Tahiri en Jari Bourgeois zijn topfavorieten

Mo Tahiri, speler van Bredene, is samen met Jari Bourgeois (Meulebeke) en Thibault Fiers (SV Jabbeke) genomineerd voor The Golden Palace Ball in tweede provinciale A. De Oostendenaar had die nominatie niet verwacht, want zijn ploeg kwam dit seizoen nog niet weg uit de rechterkolom.

«Ik zou het maar normaal vinden dat vooral spelers van ploegen uit de top vijf een nominatie verdienen», stelt de bescheiden Tahiri, die ondanks zijn 21 lentes er toch al een mooie voetbalcarrière heeft opzitten. «De eerste maanden van het seizoen speelde ik de pannen van het dak en was ik vaak beslissend. Tijdens de wintermaanden zakte mijn niveau en had ik een vormdip. De jongste weken draai ik weer op volle toeren en kon ik me weer in de kijker spelen. Intussen heb ik wel al bijgetekend voor Bredene. Er was niet direct grote belangstelling en de club zette mij serieus onder druk met een uitstekend voorstel. Eerst ben ik benieuwd wat er vrijdag uit de bus zal komen. Mijn vriend Jari Bourgeois, met wie ik samen gespeeld heb in Ingelmunster, verdient die trofee vast en zeker. Hij is een topspits die in iedere wedstrijd scoort.» (RFO)

TWEEDE PROVINCIALE B

Clem Otté is de topfavoriet

Met trainer Christophe Bostoen van Zwevegem Sport overlopen we de kwaliteiten van de drie genomineerden in tweede provinciale B.

«Twee seizoenen geleden speelde Mathieu Heugebaert van Dottenijs Sport bij ons. Deze centrale verdediger kan zowel links als rechts uit de voeten. Topschutter Clem Otté van Sparta Heestert heeft op zijn leeftijd nog altijd zijn scorend vermogen. Hij is technisch heel sterk en zijn spelinzicht is een troef. Clem is heel efficiënt in de box. Persoonlijk vind ik Florent Rys van Dottenijs Sport de beste linksachter van de reeks. Iemand die heel de linkerflank afloopt. De ex-speler van Deerlijk Sport speelt komend seizoen voor VK Dadizele.»

«Persoonlijk denk ik dat Otté gaat winnen. Het verwondert me dat er twee spelers van Dottenijs bij zijn en niemand genomineerd is van topploegen Deerlijk Sport en VK Dadizele. Doelman Jorgen Rogiers van Deerlijk vind ik heel sterk. Net als Yannick Cannaert, die een tijdlang geblesseerd was, van VK Dadizele. Trouwens, onze reeks telt heel wat goede spelers.» (DBEW)

TWEEDE PROVINCIALE - VROUWEN

Drie genomineerde bij de twee titelkandidaten

De drie genomineerden bij de dames in tweede provinciale strijden nog volop om de titel. Met Khaila Viera heeft Harelbeke een rasechte goalgetter in huis. Nadat ze vorig maar liefst 74 doelpunten had gescoord in 26 wedstrijden, staat de teller momenteel ook al op 45 goals. «Dit is zonder enige twijfel een speelster die zwaar onder haar niveau speelt», vertelt Jozefien Heyte, coach van Famkes Merkem C, de huidige nummer drie in de reeks. «Ze moet dringend een paar stappen hogerop zetten, wat uiteraard ook de tegenstanders ten goede komt.»

De overige twee kanshebbers op de trofee spelen bij viceleider Bredene. Kapitein Sara Metsu kan reeds een mooi palmares voorleggen en bewees dit seizoen opnieuw haar waarde voor haar team. De spelverdeelster liet immers ook al 44 goals optekenen. «Iemand met heel wat ervaring, ook in de nationale reeksen. De onmisbare draaischijf bij Bredene, want zonder haar hadden ze zeker niet zo'n vlot parkoers afgelegd dit seizoen. Bovendien scoort ze ook heel erg vlot, wat toch niet evident is al centrale middenveldster. Zowel aanvallend als verdedigend draagt ze haar steentje bij», weet Heyte, die zelf op beide speelsters heeft gestemd. De jonge Alaia Annot van KSV Bredene vult het rijtje aan. Met 26 doelpunten had ze eveneens een groot aandeel in het succes van de kustploeg. (SDDH)