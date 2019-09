Hoe komt de top zes uit de zomermercato? Vooral bij Club Brugge is de weelde groot Redactie

15u31 0 Jupiler Pro League Na de interlandbreak trekt de competitie zich vrijdag weer op gang - de eerste speeldag na het sluiten van de transfermarkt. De top zes van het Belgisch voetbal was bijzonder actief tijdens de zomermercato. Vooral bij Club Brugge valt de weelde op, maar ook RC Genk, Antwerp en AA Gent stelden een evenwichtige kern samen. Bij Standard zitten ze misschien wat krap centraal achteraan, bij Anderlecht zitten ze wat dunnetjes in de spitsen. Een overzicht.

ANDERLECHT: K eepers te over, spitsen te weinig

Er kan er nochtans maar één spelen... Anderlecht heeft vier doelmannen onder contract staan. De hiërarchie is wel duidelijk: Van Crombrugge is eerste keuze, Didillon pas vierde. Wat de recordkampioen onder de lat te veel heeft, heeft het voorin te weinig. Op dit moment zijn er drie spitsen, maar twee daarvan zijn geblesseerd (Dimata en Roofe). Dan wordt de spoeling wel héél dun. Ook centraal achterin heeft RSCA niet veel afwezigen nodig om in de problemen te komen. Op de overige posities heeft Vincent Kompany wel voldoende keuze en wisselmogelijkheden, zeker omdat Anderlecht geen Europees speelt en het bij de jeugdteams voldoende talent heeft rondlopen om eventueel door te schuiven. (PJC)

ANTWERP: Keuze zat voor Bölöni

Luciano D’Onofrio sloeg nog genadeloos toe op de laatste dag van de transferperiode. Bölöni kan voortaan uit een waaier aan opties kiezen. Vooral offensief is de weelde groot. Spelers als Coopman en Baby zullen uit hun pijp moeten komen om nog aan speelminuten te raken. Er zijn nu ook waardige alternatieven voor Mbokani. Lamkel Zé kan echt naar de bank of de tribune als hij zich opnieuw misdraagt. Op het middenveld zijn er meerdere driehoeken mogelijk, alleen is Haroun de enige echte 6. Sportief gezien is het niet onlogisch dat hij niet naar Gent mocht. Achterin is de linksachter misschien de enige positie waar Antwerp geen écht passend alternatief heeft. Voorts kan het met de huidige kern zelfs een te duchten schaduwelftal vormen. Bölöni zal wekelijks spelers met behoorlijk wat verdienste op de tribune moet zetten. (SJH)

AA GENT: In elke linie versterkt

Jess Thorup mag de zomermercato afsluiten met een kern die in elke linie versterkt is. Met Kvilitaia, Kubo en David beschikt de coach van AA Gent over degelijke alternatieven voor zijn sterke spitsenduo Depoitre-Yaremchuk. Op het middenveld heeft Thorup keuze zat, met een sterke basisbezetting. Odjidja neemt de ploeg als aanvoerder op sleeptouw, Owusu is nu al een revelatie, David ontpopt zich op de tien tot één van de beste offensieve spelers in de competitie en Kums lijkt snel zijn draai te vinden. Ook achteraan beschikt AA Gent over weelde. Lustig en Ngadeu zijn absolute versterkingen, Plastun voetbalt met meer vertrouwen en ‘last but not least’: de Buffalo’s konden Dylan Bronn behouden. Het enige tere punt blijft de linksachter, maar mogelijk kan Bronn daar een oplossing bieden. (RN)

RC GENK: Enkel centraal achterin kwetsbaar

Felice Mazzu beschikt dit seizoen over een stevig uitgebalanceerde kern. Met Samatta en Berge bleef een belangrijk deel van de ruggengraat intact. Daarenboven versterkte de landskampioen zich in het tussenseizoen in elke linie. Genk kende enkel pech met de doelmannen, door het uitvallen van Danny Vukovic. Geheel in de lijn van de traditie trekt het wat dat betreft voluit de kaart van de jeugd met Coucke en Vandevoordt. Genk beschikt over polyvalente backs waar de back-ups zowel links als rechts kunnen worden ingezet. Ook op het middenveld is elke positie minstens dubbel bezet. Wat voor het middenveld geldt, is ook van toepassing op de flanken én in het centrum van de aanval. Ito, Paintsil, Bongonda en Ndongala strijden met vier voor twee plaatsjes. Genk haalde met de boomlange Onuachu op de valreep een profiel binnen dat voordien niet voorhanden was. Alleen centraal achterin moet Mazzu hopen dat Cuesta, Lucumi en Dewaest gespaard blijven van schorsingen en blessures. (KDZ)

STANDARD: Voorin keuze zat, centraal achterin niet

Van offensief geweld gesproken. Standard heeft zijn aanvalslijn afgelopen zomer meer dan voldoende gestoffeerd. De komst van Oulare, Dragus en Avenatti zorgt voor meer stootkracht en concurrentie in de spits. Emond zal af en toe kunnen rusten. Nieuwkomers Limbombe en Boljevic vechten voor een plaatsje op de flank met oudgedienden Carcela, Lestienne en Mpoku. Amallah is dan weer eerste keuze achter de spits, al valt niet uit te sluiten dat ook Avenatti daar gezet wordt als hij opnieuw fit is. Keuze genoeg vooraan voor Preud’homme. Dat is minder het geval centraal op het middenveld - Cimirot, Bastien, Raskin en Bokadi, tenzij er her en der geschoven wordt - én centraal achterin. De Rouches zagen Dussenne langdurig uitvallen met een kruisbandblessure en ook Vanheusden is nog volop aan het revalideren. Momenteel is het behelpen met Bokadi-Laifis. Mocht er iets gebeuren met dat duo, moet MPH al teruggrijpen naar jeugdproduct Lavalée en de 20-jarige Malinees Hady Sangare. De centrale as had gerust een upgrade kunnen gebruiken. (FDZ)

CLUB BRUGGE: Strafste transferperiode ooit

Een groep die zowel in de competitie als in Europa succesvol moet zijn. Dat is de fel versterkte spelerskern van Club Brugge na de meest indrukwekkende zomermercato van blauw-zwart ooit. Kampioen worden, als het enigszins kan de beker meepakken én de derde plaats grijpen in de Champions Leaguepoule zijn na de gedane investeringen de doelen van Club dit seizoen. Daarvoor heeft het een kwalitatief sterke, brede en goed gestoffeerde spelersgroep. De weelde voorin is enorm, terwijl aan de overzijde met Mignolet de best mogelijke doelman voor een Belgische club onder de lat staat - Horvath is als invaller een meer dan voldoende alternatief. Centraal op het middenveld moet de aanwezigheid van sterkhouders Vormer en Vanaken, aangevuld met Rits, Balanta en invaller Schrijvers, volstaan. Dat geldt ook voor het hart van de verdediging, waar Mechele en Deli in principe basisspeler zijn en Clement met Mitrovic, opnieuw Balanta en Kossounou voldoende wissels heeft. Op links haalde Club met Ricca en Sobol twee degelijke backs. ‘t Is vooral hopen dat er straks niets met Mata gebeurt: invallers Cools, Vlietinck en de jonge Van der Brempt, dat is toch een stuk minder. (TTV)