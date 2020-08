Hoe “echte toptransfer” Musashi Suzuki al scoort voor Beerschot nog voor hij op het veld heeft gestaan Kristof De Cnodder

19 augustus 2020

Musashi Suzuki: "Sinds ik begon te voetballen, is het altijd mijn droom geweest om in Europa te voetballen."



Op het veld moet hij het straks nog allemaal waarmaken, maar naast het veld heeft de nieuwe Japanse aanwinst Musashi Suzuki (26) alvast gescoord voor Beerschot. Tijdens zijn officiële persvoorstelling vanochtend – die via het digitale platform Zoom verliep – tekenden niet minder dan vijftig Japanse journalisten present. Ook de sociale mediakanalen van Beerschot kregen sinds de aankondiging van de transfer een fameuze boost. Beerschot – dat naar verluidt meer dan anderhalf miljoen euro betaalde voor de nieuwkomer - noteerde maar liefst 10.000 extra volgers.

“Musashi is dan ook een echte toptransfer. Niet alleen voor onze club, maar ook voor de Pro League”, liet Beerschots bestuurder Jan Van Winckel optekenen. “Een vlot scorende Japanse international halen is best wel een stunt. Met zijn diepgang gaat hij onze aanval veel kunnen bijbrengen.” Suzuki zelf noemde de stap naar het Kiel een logische volgende etappe in zijn carrière: “Voor mijn eerste buitenlandse avontuur voelt dit goed aan. Ik hoorde dat de club volop aan het groeien is en hoop dat ikzelf kan meegroeien.”

