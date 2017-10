Hoe de Bende van Nijvel ook het Belgisch voetbal op grondvesten deed daveren Sven Spoormakers

06u16

Met de moord op conciërge José Vanden Eynde in 'Auberge du Chevalier' in Beersel deed de Bende van Nijvel ook het Belgische voetbal op z'n grondvesten daveren. Speurders vonden in het restaurant immers ook de zwarte boekhouding van Jef Jurion, en dat markeerde het begin van het grote omkoopschandaal tussen Standard en Waterschei.

Jef Jurion was behalve beheerder van de 'Auberge' in die jaren ook voetbalmakelaar. Onder anderen Alex Czerniatynski was een speler uit zijn portefeuille, en toen de speurders de woning van Jurion doorzochten, vonden ze bewijzen dat er bij Czernia's transfer van Antwerp naar Anderlecht behoorlijk wat zwart geld gemoeid was. Brussels onderzoeksrechter Guy Bellemans, belast met het onderzoek naar de moord op Vanden Eynde, beet zich vervolgens vast in de zwartgeldcircuits in het voetbal en dankzij de zwarte boekhouding van Jurion vond hij bewijs na bewijs én zelfs de hele frauduleuze boekhouding van Standard. Aan de titel van de Luikse club in 1982 bleek een luchtje te hangen: op aandringen van trainer Raymond Goethals overtuigde kapitein Eric Gerets zijn kameraad Roland Janssen bij Waterschei om in de beslissende match niet al te zeer z'n best te doen - bij een gelijkspel was Standard kampioen. In ruil mochten de spelers van Waterschei de winstpremies van Standard onder elkaar verdelen.

Na het onderzoek volgden in 1984 al snel bekentenissen, waarna spelers als Gerets en Janssen een jaar geschorst werden. Michel Preud'homme, Jos Daerden, Walter Meeuws, Simon Tahamata en andere betrokkenen kwamen er met een speelverbod van negen maanden vanaf.

BELGAIMAGE Jurion was makelaar na zijn actieve loopbaan.

BELGA Jurion in het shirt van Anderlecht.