Het wordt puzzelen: KBVB laat toe dat nieuwe spelers mogen opgesteld worden, ondanks aanbeveling FIFA KDC

27 mei 2020

21u11 3 Voetbal De KBVB zal op aangeven van de Pro League toelaten dat nieuwe spelers straks kunnen worden opgesteld in de beker- en 1B-finale. De reglementswijziging die in dat verband gisteren officieel werd doorgevoerd is eigenlijk strijdig met de speciale corona-transferrichtlijnen die de FIFA recent uitvaardigde. Desondanks is de wereldvoetbalbond niet zinnens om tussen te komen: “De gemaakte aanbevelingen zijn niet bindend.”

Normaal is het in ons land de regel dat bij uitgestelde wedstrijden enkel de spelers mogen aantreden die op de originele datum al waren aangesloten, maar de Pro League wou dat daarop een uitzondering kwam voor de bekerfinale en de return van de promotiefinales in 1B. Dat werd zo beslist in de Algemene Vergadering van de profclubs op 15 mei. De Hoge Raad van de voetbalbond moest wel nog het voorstel vanuit de Pro League bekrachtigen, wat gisteren effectief gebeurde. Dat maakt dat de vier betrokken clubs (Club Brugge, Antwerp, OH Leuven en Beerschot) in het weekend van 1 en 2 augustus ook hun zomertransfers zullen mogen inzetten.

Het is uiteindelijk aan de KBVB om de eindbeslissing rond speelgerechtigdheid te nemen. FIFA

1B-finalist Beerschot liet eerder al uitschijnen dat men de geopperde aanpassing van de regels niet bepaald logisch of eerlijk vond. Het behoud van het bestaande reglement kwam Beerschot trouwens beter uit, want tegenstander OH Leuven heeft veertien eindecontractspelers en heeft dus in principe meer nood aan het aantrekken van nieuwkomers. Beerschot, van zijn kant, heeft geen sleutelspelers van wie de overeenkomst eind juni afloopt.

“Aanbeveling niet bindend”

Een bundel met richtlijnen die de FIFA onlangs uitvaardigde, leek Beerschot munitie te geven om de reglementswijziging eventueel aan te vechten. “Nieuwe contracten zouden pas mogen ingaan van zodra het nieuwe seizoen effectief van start gaat”, staat er zwart op wit in het document te lezen. Tegelijk laat de FIFA, na navraag door deze krant weten, dat “de aanbevelingen niet bindend zijn en dat het uiteindelijk aan de KBVB is om de eindbeslissing omtrent speelgerechtigdheid te nemen”.

Met andere woorden: de FIFA zal niet ingrijpen. Dat Leuvens Engelse ‘moederclub’ Leicester plots Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet voor één match uitleent aan OHL moeten we niet meteen verwachten. Dat Club Brugge eindecontractspeler Dieumerci Mbokani overneemt van Antwerp en hem meteen opstelt in de bekerfinale tegen de Great Old, kan dan weer wel. De vier betrokken clubs kunnen ook allemaal met elf nieuwe spelers naar hun finale trekken. De kans dat deze vergezochte voorbeelden straks werkelijkheid worden is uiteraard klein, maar alleszins staat de deur nu helemaal open voor allerhande vreemde situaties.