Het was fun: jonge Duivels winnen met 4-1 van Moldavië Niels Vleminckx

15 oktober 2019

21u56 0 Belgisch Voetbal De jonge Duivels wonnen met 4-1 van Moldavië. Het EK is nog niet helemaal verloren. En vooral: het was fun.

Voor België-Moldavië fietsten er meer studenten op de Leuvense ring dan er supporters waren in het stadion.

Er waren tijden, nog niet eens zo gek lang geleden, dat er zo’n 5.000 mensen op de tribunes zaten voor een wedstrijd van de nationale beloftenploeg.

Terwijl er in de tussentijd maar één ding veranderd is. De hype rond de Rode Duivels is gaan liggen. De start van deze generatie U21 oogt misschien pover - kansloos onderuit op het EK afgelopen zomer, met 1 op 6 hun start totaal gemist in de huidige kwalificatiecampagne.

Maar ook de generatie met Carrasco, Praet en Thorgan Hazard boekte geen resultaten. Dat is eigen aan een beloftenploeg.

Wat België-Moldavië ons vooral leerde: ook deze generatie U21 is gewoon fun om naar te kijken. Er ís kwaliteit. Mile Svilar komt weleens boven water bij Benfica. Zinho Vanheusden op topniveau kan mee bij de Rode Duivels. Mangala (basisspeler bij Stuttgart) is een complete middenvelder. Francesco Antonucci heeft nog maar drie wedstrijden als prof gespeeld, maar wil naar eigen zeggen liever vandaag dan morgen doorbreken bij zijn moederclub AS Monaco.

Het eerste halfuur regende het kansen voor de Belgen. Openda opende al snel de score op voorzet van Busi. Antonucci verdeelde en heerste vooraleer van dichtbij binnen te tikken. De Belgen kregen nog vijf, zes doelrijpe kansen.

Tot er een Moldaviër vanuit het niets in de winkelhaak schoot. Gebeurt zoiets bij de Rode Duivels en je weet: dat komt wel goed. Terwijl de jonge Duivels plots begonnen twijfelen.

Ook dat heb je met de U21 – ze weten zelf niet hoe ze zullen reageren op bepaalde situaties. Elke wedstrijd van de U21 is een ontdekkingstocht voor deze generatie. Pas na 76 minuten was er zekerheid. Vanheusden rondde zijn zelfopgezette rush af. Doku scoorde de strafschop die hij had afgedwongen. 4-1.

Tickets voor de beloften kosten vijf euro. Aan al die fietsers op de ring: dat is beter besteed dan die twee pinten op de Oude Markt.