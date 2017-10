Het trainerskerkhof van 1B: promoveren of buiten Dieter Peeters

19u00 0 BELGA Belgisch Voetbal Na het ontslag van José Riga bij Cercle Brugge staat de teller na elf speeldagen op 4. Vorig jaar zetten zes van de acht clubs hun trainer(s) aan de deur, in totaal verloren 9 coaches hun job. Opvallend genoeg zijn het dit seizoen vooral de ploegen uit de bovenste helft van het klassement, die weinig geduld hebben met hun coach. Door het ontslag van Arnauld Mercier bij Roeselare is Marc Grosjean van Union. de enige die nog op dezelfde bank zit als bij het begin van vorig seizoen. Eric Van Meir, die vorig seizoen zelf moest vertrekken bij Lierse, verklaart de vele trainerswissels: "Een aantal ploegen investeren stevig en als de resultaten dan niet meteen volgen, wordt de trainer geslachtofferd".

Arnauld Mercier na speeldag 5, Dennis van Wijk na speeldag 6, Vanderbiest na speeldag 9 en sinds speeldag 11 ook José Riga. Na minder dan de helft van de competitie, hebben de helft van de clubs hun coach de laan uitgestuurd. Anders dan de vijf ontslagen in 1A zijn het niet de ploegen die onderaan staan, die voor verandering kiezen. Tubeke, Westerlo en Union zijn onderaan de rangschikking te vinden, maar behouden (voorlopig) wel het vertrouwen in hun coach. Van de laatste vier gaf enkel Lierse zijn trainer de bons. De besturen van Cercle Brugge en OHL (en in mindere mate Roeselare) die promotie ambiëren en bovenaan meestrijden, hadden minder geduld met hun coaches.

De formule van 1B

Erik Van Meir klaagde de massale ontslagen al vaker aan, ook toen hij vorig seizoen zelf nog trainer was bij Lierse: "In 1A moeten ook veel trainers vertrekken, maar in 1B is het toch anders. Daar is de reden vaak niet alleen sportief." Bij OHL werd van Wijk opgevolgd door ex-Leicester-coach Nigel Pearson en deze week verving Vercauteren José Riga bij Cercle Brugge. "Cercle staat op drie punten van de eerste plaats. Dan kan je de trainer niet veel verwijten. Maar dat ligt natuurlijk ook aan het concept van 1B. Wanneer een club één periode dreigt te missen, grijpt het bestuur al snel in." Clubs als OHL en Cercle investeerden ook fel in hun spelerskern. Als de resultaten dan niet volgen, zijn er weinig andere opties dan de trainer vervangen. "Wanneer de transferperiode in januari opent, zijn er nog maar 8 matchen te spelen. Dan is het voor veel ploegen al te laat. Daarom grijpen clubs vaak al tijdens het seizoen in", aldus Van Meir.

De zwakke positie van de trainer

Niet alleen voor de kapitaalkrachtige clubs, maar ook voor de andere is het makkelijker geworden om een coach te ontslaan. "Enkele jaren geleden kostte dat nog heel wat geld, maar door een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten clubs nog maar enkele weken loon ophoesten bij een ontslag", legt Van Meir uit. "De positie van een trainer is daardoor serieus verzwakt. Tegelijkertijd zijn de belangen voor de clubs om een periode te winnen in 1B of Play-Off 1 te halen in 1A alleen maar groter geworden. Dat leidt onvermijdelijk tot veel ontslagen".