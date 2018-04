Het ongelooflijke verhaal van jonge Lierse-speler, die negen maanden geleden bijna zijn been en zelfs zijn leven verloor Kristof De Cnodder

18 april 2018

Als er één Belgische voetballer het predicaat 'karakterspeler' verdient, dan is het wel Jonas Vinck. De 22-jarige rechtsback van Lierse verloor door een vleesetende bacterie negen maanden geleden bijna zijn been en zelfs zijn leven, maar met een vleugje geluk en een berg doorzettingsvermogen knokte hij terug. Begin deze week maakte hij zijn rentree bij de beloften. Lees hier zijn ongelooflijke verhaal in vier etappes.

Etappe 1: bijna dood

27 juli 2017 is een dag die voor altijd in Jonas Vincks geheugen staat gegrift. Toen begon zijn lange lijdensweg. “Op training blokkeerde ik een bal, waarna de buitenste meniscus van mijn rechterknie beschadigd raakte”, opent Vinck. “Ik moest geopereerd worden en zou vier tot zes weken buiten strijd zijn. Draaide dat even anders uit. De tweede dag nadat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, begon mijn knie opnieuw zeer te doen. Eerst dacht ik dat dit niet abnormaal was, maar op de duur was die pijn niet meer te harden. Slapen lukte niet meer en zelfs stilzitten was te pijnlijk. Na een paar dagen hebben mijn ouders me dan terug naar het ziekenhuis gebracht. In Lier trok een verpleegster twee spuiten vol etter uit mijn knie. Toen was duidelijk dat er iets grondig fout was. Bleek dat er een vleesetende bacterie in mijn knie was gekomen. Het volgende dat ik weet was dat ik wakker werd op de afdeling intensieve zorgen, met allemaal tubes aan mijn lijf. De bacterie bleek zich al te hebben overgezet op mijn organen en trok zelfs naar mijn hart. Naar het schijnt hebben ze me op een gegeven moment zelfs hartmassage moeten geven. Zelf heb ik dat allemaal niet echt bewust meegemaakt, maar voor mijn ouders moet het een hel zijn geweest. Mijn vader zegt dat ik niet besef aan wat ik ben ontsnapt. Volgens de artsen had ik geluk dat ik zo jong was en een getrainde atleet. Anders had ik het wellicht niet kunnen navertellen.”

Etappe 2: bijna been kwijt

Vinck overleefde dankzij zijn sterke gestel en de nodige medicatie, maar al snel stak een andere zorg de kop op. “Dokter Philippe De Vleesschauwer stuurde me van Lier naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, want hoewel het levensgevaar was geweken ging het met mijn knie nog altijd niet goed”, gaat Vinck verder. “In het UZA moest ik onder het mes. Voor ik naar de operatietafel ging, kwam een verpleegster mij vertellen dat het risico bestond dat ik zonder been zou wakker worden. Wat er dan door je heen gaat… Ik kon me niet voorstellen dat ik nooit meer zou voetballen. Toen ik enkele uren later versuft wakker werd was het eerste wat ik aan mijn pa vroeg: ‘hangt mijn been er nog aan?’. Gelukkig was dat het geval. Vanaf toen had ik zoiets van: ooit sta ik terug op een voetbalveld. Al bestond de eerste weken na de operatie nog steeds het gevaar dat er tenen zouden afsterven. Maar ik had alweer geluk bij een ongeluk, want dat gebeurde niet.”

Etappe 3: half kreupel bij start revalidatie

Eind augustus begon Vinck te revalideren bij David Bombeke en Leen Van Damme. In het begin was de profvoetballer een halve invalide. “Na alles wat er was gebeurd, was ik tien kilo afgevallen”, herinnert Vinck zich. “Ik voelde me ook slap. Zo viel ik in die periode thuis flauw op het toilet. In het begin kon ik mijn knie ook helemaal niet strekken. Het heeft me enorm veel moeite gekost om dat terug in orde te krijgen. Maar ik was vastbesloten om weer fit te worden en had daar alles voor over. Tegen de kinesisten zei ik op voorhand dat ze me pijn mochten doen zo veel ze wilden, als ik maar beter werd. Ik héb ook tranen gelaten tijdens de revalidatie, maar dat maakte me niets uit. Mijn uiteindelijke doel – opnieuw voetballen – hield me altijd overeind.”

Etappe 4: En nu terug spelen op niveau?

Na lang zwoegen en afzien komt er nu toch stilaan licht aan het einde van de tunnel. Zo speelde Vinck maandagavond een helft met de beloften van Lierse. Da’s al geen slecht begin voor iemand die door een deel van de medische wereld werd afgeschreven voor de topsport. “Sommige dokters voorspelden dat een comeback me niet zou lukken, maar het is niet omdat je dokter bent dat je alles weet”, merkt Vinck fijntjes op. “Zelf heb ik eigenlijk nooit getwijfeld. Van zodra ik wist dat ik mijn been kon behouden, was ik zeker ik dat ik er bovenop zou komen. Het was gewoon een kwestie van tijd. Mijn terugkeer bij de tweede ploeg was best een emotioneel momentje, zeker voor mijn familie. Voor mij is dit weer een stapje in de goede richting. Ik voelde trouwens dat ik meteen weer volop in duel durfde gaan, wat een goed teken is. Tegelijk mag het hier niet stoppen. Ik hoop zelfs dit seizoen nog uit te kunnen komen voor Lierses eerste ploeg. Er zijn nog zes wedstijden in play-off 2, dus waarom zou het niet kunnen? Of ik echt geloof dat ik op een dag mijn oude niveau opnieuw zal kunnen bereiken? Natuurlijk! Ik ga zelfs meer zeggen: ik word nog sterker dan voordien. Na alles wat ik de voorbije maanden heb meegemaakt, kan niks me nog stuk krijgen.”