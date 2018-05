Het licht ging even uit: Bongonda pakt met vliegende tackle donkerrode kaart GVS

23 mei 2018

21u37 16 Belgisch Voetbal Theo Bongonda kennen we vooral van zijn gezwinde en technische hoogstandjes, maar vanavond in de play-off 2-finale tegen Lokeren toverde de 22-jarige vleugelaanvaller een roekeloze en vooral bijzonder gevaarlijke tackle tevoorschijn. Het rode karton was meer dan terecht.

Minuut 37 in de finale van play-off 2 tussen Zulte Waregem en Lokeren. Bongonda wil de bal recupereren, maar in plaats van met het leer aan de haal te gaan glijdt onze landgenoot op de kletsnatte grasmat weg en plaatst hij in een poging zich recht te houden zijn noppen vol op het bovenbeen van Marko Mirić. Scheidsrechter Sébastien Delferière twijfelde geen seconde en haalde de rode kaart uit de achterzak, Francky Dury was het zowaar oneens met de beslissing.

Slachtoffer Mirić daarentegen schreeuwde het uit van de pijn. Na een lange blessurebehandeling beet de Serviër nog even op de tanden, maar vijf minuten later ging hij toch noodgedwongen aan de kant. De partij in het Regenboogstadion grossiert trouwens in kleine en venijnige foutjes.

