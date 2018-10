Het licht gaat uit in 1B: KV Mechelen geeft door werkzaamheden OH Leuven partij met defecte lichtmast MDB

05 oktober 2018

De werken aan de hoofdtribune van KV Mechelen zijn nog aan de gang en dat had vanavond Achter de Kazerne zo zijn gevolgen. Voor het thuisduel met OH Leuven in eerste klasse B begaven enkele lichtmasten het. "Het licht is uitgevallen. Naar mijn informatie zou er een kabel zijn doorgebrand ten gevolge van de werkzaamheden", vertelde Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. Scheidsrechter Nicolas Laforge floot de wedstrijd dan toch met wat vertraging en één defecte lichtmast op gang.

