Het laatste woord is nog niet gezegd: "Niet ondenkbaar dat KBVB en clubs zich burgerlijke partij stellen in strafonderzoek naar Moeskroen” ABD/PDD

09 mei 2020

19u02 6 Belgisch voetbal Moeskroen kroop voor de zesde keer door het oog van de naald en heeft zijn Moeskroen kroop voor de zesde keer door het oog van de naald en heeft zijn licentie voor 2020-2021 beet via het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS). Maar de consternatie is groot. De Belgische voetbalbond communiceerde eerder vandaag dat ze het principieel oneens is met het BAS. De KBVB wacht, net als enkele andere profclubs, op de motivering van het BAS om eventueel verdere stappen te ondernemen. Wat die precies kunnen zijn? “Het is niet ondenkbaar dat de bond en clubs zich burgerlijke partij stellen in het strafonderzoek naar Moeskroen”, aldus de advocaat van 1B-club Westerlo.

Ontsnapping nummer zes. Moeskroen heeft zijn licentie alwéér behaald voor het BAS, en dat terwijl de licentiecommissie erop had aangedrongen de Henegouwers geen groen licht te geven. Dat gebeurde dus wel. Tot onvrede van de voetbalbond. “Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing”, klinkt het. Het is de eerste keer dat de KBVB zijn volgens het bondsreglement erkende beroepsorgaan op deze manier afvalt.

En ook bij enkele profclubs fronste men de wenkbrauwen bij het horen van de beslissing van het BAS. Niet in het minst bij tussenkomende partijen als Waasland-Beveren en Westerlo. Waasland-Beveren zou bij een negatieve uitspraak voor Moeskroen zeker in 1A blijven. Westerlo, dat als eerste eindigde in de reguliere competitie van 1B, hoopt ook nog op een kans om via de groene tafel te promoveren. Maar kúnnen die clubs überhaupt nog verdere stappen zetten om de licentie van Moeskroen te betwisten?

“Het inschatten van de eventuele verdere stappen kan pas gedaan worden eens de motivatie van het BAS bekend is”, reageert Niels Verborgh, advocaat van Westerlo. “Dan zal er ten gepaste tijden worden gecommuniceerd. Maar je merkt bij diverse partijen in het profvoetbal dat er verontwaardiging is. Ik denk dat die ook niet snel zal gaan liggen.”

“Kijk, er loopt momenteel een strafonderzoek naar Moeskroen. Het is niet ondenkbaar dat de voetbalbond en voetbalclubs zich burgerlijke partij gaan stellen. Als uit dat onderzoek zou blijken dat er strafbare feiten zijn gepleegd door Moeskroen om licentie te behalen, dan spreekt het voor zich dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is.”

Het gerechtelijk onderzoek waar Verborgh het over heeft, werd twee jaar geleden opgestart na een strafklacht van KV Mechelen, dat toen ook de licentie van Moeskroen aanvocht. De speurders vonden bewijzen waaruit blijkt dat makelaars Pini Zahavi en Marc Rautenberg Moeskroen in het verleden bestuurd hadden, wat de licentiereglementen verbieden. De club wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het BAS om zo zijn licentie te behalen.

“Bij Westerlo heerst de indruk dat er bij Moeskroen zaken gebeuren die niet conform de licentievoorwaarden zijn, waardoor Westerlo meent dat Moeskroen geen recht heeft op een licentie. Maar nogmaals: wij wachten op de motivering van het BAS alvorens we eventuele verdere stappen overwegen.”

Het BAS, het hoogste orgaan in het Belgische sportrecht, moet zijn motivering uiterlijk binnen tien dagen na de beslissing publiceren. Moeskroen kan zich verzetten tegen het openbaar maken van die motivering voor het grote publiek. Maar de betrokken partijen zullen die wel altijd mogen inkijken.

