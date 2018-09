Het gaat razendsnel voor 19-jarig toptalent van Anderlecht: "Beloning voor alle inspanningen van mijn ouders" MDB

13 september 2018

09u22

Bron: RTBF 0 Belgisch Voetbal Het gaat razendsnel voor Alexis Saelemaekers. Niet alleen staat de 19-jarige knaap wekelijks in de basis bij Anderlecht, hij komt ook bij de beloften uit voor de nationale ploeg. "Het is echt een kinderdroom die uitkomt", vertelde hij aan Complètement Foot, een radioprogramma van de RTBF.

Hein Vanhaezebrouck pent zijn naam steevast neer op het wedstrijdblad en dat was uiteraard de bondscoach bij de nationale beloften Johan Walem niet ontgaan. Zo werd Alexis Saelemaekers onlangs voor het eerst opgeroepen bij de U21. Straks hebben Saelemaekers en co. in Zweden genoeg aan een punt om zich te kwalificeren voor het EK. "Ik zou enorm trots zijn als we het halen en het zou een beloning zijn voor alle inspanningen die mijn ouders hebben gedaan toen ik jonger was", vertelde Saelemaekers. "Het wordt niet vaak gezegd, maar het is waar dat ouders heel wat verplaatsingen moeten maken en dat ze veel opofferingen moeten doen. Mijn ouders belonen door deel te nemen aan die competitie zou echt geweldig zijn."

Het stopt niet bij de nationale ploeg, want volgende week begint Saelemaekers met Anderlecht aan een nieuwe Europa League-campagne. "Voor mij is het echt een jongensdroom die uitkomt. Wedstrijden in de Europa League en bij de nationale ploeg spelen... Het is echt het hoogtepunt van al het werk dat je gedurende jaren hebt verricht in het trainingscentrum. Ik zit een beetje op een wolk dat ik beloond word door de club waar ik gevormd werd."

Hoewel Saelemaekers tegen Malta en Hongarije in totaal slechts 16 minuten in actie kwam, is dromen uiteraard niet verboden. "Natuurlijk denk ik aan de Rode Duivels, dat is normaal. Maar zoals ik al gezegd heb, richt ik me enkel op mijn club Anderlecht. Alles wat passeert bij de nationale ploeg is bonus. Het is een droom die werkelijkheid kan worden. Althans, dat hoop ik toch."