Het einde van de soap is nog niet in zicht: Pozuelo kan grootverdiener in MLS worden, juridisch steekspel dreigt Kjell Doms

11 februari 2019

06u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De soap rond Alejandro Pozuelo (27) kan nog even duren. De Spanjaard kan als vervanger van Sebastian Giovinco bij FC Toronto een grootverdiener in de MLS worden.

Het einde in de soap rond Alejandro Pozuelo is nog niet in zicht. Gisteren rond 9.15u kwam de Spaanse middenvelder van Racing Genk met een beteuterd gezicht aan in de Luminus Arena. Hij was in het gezelschap van één van zijn makelaars, David Garcia. Terwijl Pozuelo een dik uur later bijna incognito op het trainingsveld verscheen, onderhandelden beide partijen verder.

Pozuelo kan naar China, maar zijn voorkeur gaat op dit moment uit naar Toronto FC uit Canada. De kampioen uit de MLS wil Pozuelo binnenhalen als vervanger voor de naar Al-Hilal vertrokken Sebastian Giovinco. De kleine Italiaan was vorig seizoen de bestbetaalde speler in de Amerikaanse competitie met een jaarsalaris dat met bonussen opliep tot meer dan 7 miljoen euro. Toronto biedt Pozuelo een groot deel van dat riant loon: zo’n 4 miljoen. Volgens onze informatie zou hij er zijn jaarsalaris van bij Genk dus zowat verviervoudigd zien. Een opportuniteit die Pozuelo niet graag wil laten schieten.

Juridisch steekspel

Toronto wil Pozuelo snel wegplukken in Genk. De Amerikaanse competitie begint pas op 2 maart, maar over tien dagen moet Toronto wel al aantreden in de Noord- en Centraal Amerikaanse Champions League. Maar Genk is niet van plan Pozuelo zomaar te laten gaan. Cruciaal in het getouwtrek rond Pozuelo is die fameuze opstapclausule van 8 miljoen. Na de flirt met Al-Ahli in januari schrapte Genk die clausule uit het contract van Pozuelo. Die clausule zou wel opnieuw in werking treden vanaf de volgende transferperiode. In België is dat dus komende zomer, maar elders - in Canada om maar iets te noemen - begint die volgende transferperiode nu woensdag, op 13 februari. Advocaten van alle partijen buigen zich nu over het contract en het hele dossier dreigt te ontaarden in een juridisch steekspel, maar het is duidelijk dat de entourage van Pozuelo aanstuurt op een vertrek uit Genk.

Nu of nooit

Toronto is in elk geval bereid om de opstapvergoeding van acht miljoen euro neer te tellen. Als Pozuelo nu niet hapt, dan haalt Toronto iemand anders als vervanger van Giovinco en moet hij afwachten welke aanbiedingen hij eventueel nog heeft komende zomer. Vertrekt hij wel, dan stelt hij Genk in volle titelstrijd voor een voldongen feit. Het zorgt andermaal voor muizenissen in het hoofd van de Spanjaard. In Genk wilde gisteren niemand officieel reageren.