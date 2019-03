Het Constant Vanden Stockstadion is straks niet meer: Lotto geeft naam aan stadion Anderlecht MJR

29 maart 2019

Het Constant Vanden Stockstadion is straks niet meer. Het huidige Anderlechtbestuur bereikte met sponsor Lotto een akkoord over een naamsverandering. Hoe het stadion in de toekomst zal heten, zal in de komende weken worden bekendgemaakt. ‘Lotto Arena’ wordt het al zeker niet wegens de mogelijke verwarring met de gelijknamige zaal in Antwerpen. Wellicht wordt het stadion genoemd naar één van de producten van Lotto.

Met de naamsverandering wil Marc Coucke de clubinkomsten verhogen. Hij maakt echter ook verder komaf met het verleden van de Vanden Stockdynastie. In 1983, bij de bouw van het huidige stadion, werd het Emile Verséstadion omgedoopt tot Constant Vanden Stockstadion, naar de naam van de toenmalige voorzitter. 36 jaar later komt daar dus een eind aan.