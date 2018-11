Het afscheidsinterview van Tom De Sutter dat er (hopelijk) geen is: “Eerlijk... ik denk dat ik nog veel profclubs kan helpen” Tomas Taecke

17 november 2018

09u57 0 Belgisch Voetbal Hij beleefde topjaren bij Club en Cercle Brugge en werd drie keer kampioen met Anderlecht. Dag op dag negen jaar na zijn laatste van 14 interlands wacht Tom De Sutter (33), intussen ondernemer, op een ultiem telefoontje: “Dit zou een afscheid in mineur zijn.”

Het is wel wennen, zeg. Tom De Sutter op donderdagochtend, niet op voetbalschoenen en in trainingspak, wél netjes opgekleed en druk in de weer achter zijn laptop. Plaats van afspraak is de site Huyghebaert in Mechelen, een reusachtig pand van 40.000 vierkante meter waarin het multifunctionele sportpark ‘Arenal’ gevestigd is. Zaakvoerder De Sutter loodst ons langs het trampolinepark, de padel-, padbol- en Soccer5-velden naar de gezellige bar, waar hij - in afwachting van een nieuwe club - twee dagen per week zelf achter de toog staat: “Veel heb ik toch niet te doen, hé. En anders moeten we iemand extra betalen (grijnst). Ik doe dit enorm graag. Ondernemen, écht de max. We hebben deze club, die in Brugge en straks komt er ook nog één in Waregem. Padbol (tennisvoetbal in een kooi, red.) moet nog wat op gang komen, maar ‘de padel’ draait in Vlaanderen op volle toeren. Het is leuker investeren dan in vastgoed, maar ook wel risicovoller.”

Is dit een afscheidsinterview, Tom?

“Pff, afscheid... De ene dag denk ik dat het voorbij is. De andere dag dwalen mijn gedachten af. (stilte) Dat gevoel om elke dag te trainen. Die competitie, de aanloop naar de matchen... (balt de vuist) Voetbal is toch het mooiste wat er is. Soms wil ik er nog eens een lap op geven, andere dagen zit ik dan weer achter de computer met de gedachte: ‘t Is mooi geweest. Ik heb uitgemaakt dat ik nog wil wachten tot Nieuwjaar. Als er dan niets meer komt, is het definitief voorbij. Dan is dat maar zo. Ik hou daar rekening mee, maar toch zou ik nog enkele jaren willen doorgaan.”

