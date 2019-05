Hese Trossard staat na wilde feestnacht pers te woord, net als Clement: “Heb in de Versuz extra talenten ontdekt bij spelers” MH

17 mei 2019

16u20 5 Belgisch voetbal RC Genk heeft er een wilde feestnacht opzitten na het behalen van de vierde landstitel in zijn geschiedenis. Maar the day after roept de plicht weer. Om 16 uur gaf de kersverse kampioen een persconferentie. Trainer Philippe Clement en kapitein Leandro Trossard -met kleine oogjes en een bijzonder hese stem- spraken de media toe. “Ik heb in de Versuz een paar extra talenten ontdekt bij mijn spelers”, aldus Clement met een kwinkslag.

Amper twee uurtjes slaap. En toch oogde Clement verrassend fris op de feestelijk getinte persbabbel. In tegenstelling tot zijn kapitein Leandro Trossard. “Ik heb geen idee hoe laat of hoe vroeg het was. Het heeft heel lang geduurd alleszins”, klonk het bij het goudhaantje van de Limburgers. “Iedereen heeft ervan genoten. Het was een onbeschrijflijk gevoel wanneer heel dat stadsplein vol stond. Daar doe je het voor.”

“Ik heb als Genkie een beetje het voortouw genomen in al het feestgedruis”, ging Trossard voort. “Wat wil je na zo’n fantastisch seizoen. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we de titel al zouden pakken op het veld van Anderlecht. Maar wanneer je dan in de slotminuten van die wedstrijd al gejuich hoort op de tribunes, giert een geweldig gevoel door je hele lijf. Het was een onvergetelijk moment.”

Of hij volgend seizoen nog in België speelt, is nog niet duidelijk. “Het wordt afwachten wat er de komende weken uit de bus komt. Ik weet zelf nog niet of zondag (tegen Standard, red.) mijn laatste thuiswedstrijd wordt. Maar het zit wel in mijn achterhoofd”, gaf Trossard toe.

En of de landstitel uitbundig gevierd werd. Vanuit het stadsplein ging het richting discotheek Versuz in Hasselt. “Daar heb ik heb nog een paar extra talenten ontdekt bij mijn spelers - of gebreken”, lachte Clement. “Het was een fantastische nacht in de Versuz. Iedereen genoot er evenveel van, ook de spelers die misschien niet veel kansen hebben gekregen. Desondanks ging iedereen mee in het feestgedruis. Daar geniet ik van, want dat is net de sterkte van deze ploeg”, zegt de Genkse T1, die rond 06.00 uur in zijn bed lag. “We hebben ook veel felicitaties gekregen van andere ploegen, zelfs van diegenen die donderdag de titel verloren. Iedereen gunt het deze club, en dat doet me zoveel meer plezier. Ook Pozuelo stuurde meteen na de match een berichtje om de hele ploeg te feliciteren. Hij heeft natuurlijk een groot aandeel gehad in dit succesverhaal.”

Pas voor de tweede keer ooit dwong een club de titel af in het Astridpark. Enkel Club Brugge deed het hen voor. “De ovatie in Anderlecht was heel uniek, hé”, zegt Clement nog. “Maar dat hebben de jongens zelf afgedwongen. De goal van Bryan (Heynen, red.) was een beetje een weerspiegeling van het seizoen.”