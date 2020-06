Hernan Losada verlengt contract bij Beerschot: “Heb dit zelf afgedwongen” XC

03 juni 2020

16u18 0 Belgisch voetbal Beerschot en coach Hernan Losada breien een vervolg aan hun samenwerking. De 38-jarige Argentijn verlengde zijn contract tot 2023. Dat maakten de Ratten zopas bekend.

Witte rook op het Kiel. Nadat eerder de contracten van keeperstrainer Patrick Nys en assistent-trainers Will Still en Frank Dauwen verlengd werden, was hoofdcoach Losada vandaag aan de beurt. De ex-speler van Beerschot ondertekende een verbintenis tot 2023.

“Beerschot gaf me de kans een mooi leven uit te bouwen als profvoetballer, dat ik 14 jaar later bij diezelfde club m’n carrière als hoofdcoach kan lanceren, is een droom die uitkomt”, vertelt Losada op de clubwebsite. “Hier heb ik de laatste jaren heel hard voor gewerkt en ik ben blij dat die investeringen geloond hebben.”

🎖 9 jaar Beerschot

✍️ +3

💜 Onze coach#signing #headcoach #weareready #unitedby13 pic.twitter.com/4DwtsCFZHQ K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

De eerstvolgende opdracht van Losada wordt de club naar 1A loodsen. Op zondag 2 augustus neemt Beerschot het in de return van de promotiefinale in 1B op tegen OH Leuven. De Ratten verdedigen een 1-0-voorsprong vanuit de heenmatch.

“Contract zelf afgedwongen”

In oktober volgde Losada de ontslagen Stijn Vreven op als coach van Beerschot. De Argentijn loodste zijn club vervolgens naar de tweede periodetitel in 1B. “Ik ben best trots op wat ik hier in die maanden heb kunnen realiseren. Ik heb deze groep weer een identiteit gegeven. In die zin heb ik dit contract zelf afgedwongen”, aldus Losada.

“Maar ik ben de club ook dankbaar dat ik deze kans krijg. Beerschot is een historisch parcours aan het afleggen en staat alweer voor een belangrijke periode. Dat ik daarin een sleutelrol mag spelen, is fantastisch.” Als Beerschot straks ook promoveert, wordt Losada met zijn 38 lentes de jongste hoofdcoach in de Jupiler Pro League.

Lees ook: Moderne leider, slimmerik en controlefreak: waar staat Losada voor, die startte als depanneur maar mogelijk jongste 1A-hoofdcoach wordt?