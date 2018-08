Hernan Losada tekent vijfjarig contract bij Beerschot Wilrijk als assistent en beloftencoach MDB

02 augustus 2018

09u25 0 Belgisch Voetbal Hernan Losada heeft dan wel zijn voetbalcarrière afgesloten, de Argentijn zal nog een tijdje te zien zijn bij Beerschot Wilrijk. De Antwerpse club uit 1B deelde vandaag mee dat Losada een vijfjarige contract tekende als assistent-trainer. Daarnaast wordt hij ook hoofdtrainer van de beloften en lid van de technische commissie.

Vorig seizoen nam Hernan Losada als actieve speler afscheid van zijn Beerschot - Wilrijk. Op het Kiel slaat de 36-jarige Argentijn nu een andere weg in. "Met het concretiseren van de overeenkomst hebben we het sportief beleid voor de volgende jaren vastgelegd", zegt Jan Van Winckel, hoofd van de technische commissie. "Met Stijn Vreven als coach en sportief manager van het eerste elftal, Marc Noe als assistent en sportief manager van de beloften en de U18 en Hernan Losada als assistent en coach van de beloften hebben we de juiste personen om de club sportief te leiden."

Losada zal ook de scouting in Zuid-Amerika opstarten voor Beerschot Wilrijk. Flink wat functies dus voor de voormalige middenvelder. “Het is heel hard werken maar ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing", vertelt Losada die met de beloften al twee oefenwedstrijden achter de rug heeft. "Het is heel boeiend. Ik doe dit met hart en ziel en ben bijzonder blij en dankbaar dat de club me een mooi contract heeft aangeboden. Ik ga er alles aan doen om hier een nieuwe carrière uit te bouwen en ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring en leergierigheid de club kan helpen. Beerschot is mijn club en ik wil dat zo houden."