Hernan Losada geeft Beerschot een naam tot in Argentinië en wil in 1A verrassen tegen de grote clubs: “Alles boven de 14de plaats zal goed zijn” INTERVIEW Bart Fieremans

06 augustus 2020

15u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Beerschot De pas verworven promotietrofee blinkt in de achtergrond als Hernan Losada zijn eerste persmoment als 1A-hoofdcoach geeft. De emoties bij de Argentijn zijn gaan liggen en maken plaats voor een nuchtere kijk op wat hij bij zijn debuut met Beerschot in 1A wil laten zien: “De tegenstanders moeten respect krijgen voor ons.” En ja zelfs in Argentinië heeft Beerschot intussen al wat naam...

Met welk gevoel heeft Beerschot de eerste groepstraining aangevat?

“Met het gevoel dat we niet meer kunnen blijven denken over de finale en promotie, maar dat we maandag klaar moeten zijn voor de start in 1A. Zondag in de bus na de finale dacht ik al aan KV Oostende. Het is jammer dat de competitie voor ons zo snel moet starten. Ik had dit historisch moment graag langer willen vieren en nog twee maanden willen praten over onze titel, maar we moeten het aanvaarden. Aan de andere kant kunnen we nu proberen door te gaan op onze flow. We hebben zeven weken gepiekt naar de finale. Ook voor de coronabreak waren we al goed bezig.”

Hoe heb je zelf de voorbije dagen als trainer beleefd?

“Op een heel mooie manier samen met de familie. Ik had veel contact met vrienden. Het deed deugd veel felicitaties van andere coaches, ex-ploegmaats en mensen van de trainerscursus te krijgen. Dat is een teken van respect. Ik heb de beelden van de match nog twee keer gezien, en heb ook al beelden van KV Oostende en andere tegenstanders bestudeerd. Een dagje zonder voetbal is voor mij niet eenvoudig. Voetbal is mijn job, maar ook mijn passie. Als je van je passie je werk kan maken, dan voelt het niet als werken aan.”

Hoe draai je nu op korte tijd zo snel mogelijk de knop om en wat mogen we verwachten van Beerschot in 1A?

“Iedereen wil laten zien dat deze club klaar is voor 1A. Het zou een flauw excuus zijn om nu over decompressie te spreken. 1A is een nieuwe uitdaging waar we hard voor gewerkt hebben. Ik hoop dat we zo snel mogelijk veilig zijn en een stabiel seizoen draaien. Ons doel is de 14de plaats, en alles boven de 14de plaats zal goed zijn. Ik wil ook verrassen tegen de grote clubs, onze tegenstanders moeten respect krijgen voor Beerschot.”

Hoeveel versterking heeft deze ploeg nog nodig?

“Met de komst van Dario van den Buijs en Jan Van Den Bergh is ons verdedigend werk rond. Nu is het een kwestie van drie à vier gerichte transfers op aanvallend vlak te doen. Die moeten beter zijn dan wat we nu al hebben. We doen geen zotte dingen, maar ik ben overtuigd dat er nog een kwaliteitsinjectie moet komen.”

Met Sanyang strikte Beerschot al een revelatie uit 1B. Kan hij op KV Oostende al spelen?

“Neen, hij is in ieder geval nog niet fysiek klaar. Hij is gekomen met een trainingsachterstand met hem moeten we geduldig opbouwen.”

Gaat jouw voetbalfilosofie in 1 veranderen?

“We hebben in onze voorbereiding altijd getraind op twee systemen. Om zo afhankelijk van de tegenstander en de omstandigheden te kunnen wisselen of verrassen. Maar het principe blijft hetzelfde. Kort gezegd: in balbezit wil ik verticaal voetbal zien en zo snel mogelijk in de zestien van de tegenstander komen, in balverlies wil ik organisatie zien. Ik wil dat de spelers vechten voor mekaar en veel energie brengen.”

Wat betekent deze promotie voor je carrière en je Beerschotgevoel?

“Beerschot is mijn eerste en laatste ploeg als profvoetballer in Europa, en mijn eerste ploeg als hoofdcoach. Dat zegt alles. Ik ken de club door en door, en dat zie ik als een voordeel.”

Wat zeg je in je thuisland Argentinië als mensen over Beerschot vragen?

“Dan zeg ik tegen dat Beerschot een heel gepassioneerde ploeg met heel passionele supporters is. Ik zeg dat het een heel ambitieuze ploeg is. Argentinië moet ook weten wat Beerschot is.”

Kent Maradona al Beerschot?

“(lacht) Dat weet ik niet, maar Argentinië is ook veel meer dan Maradona.”

