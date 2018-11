Herman Van Holsbeeck praat voor het eerst: “Nooit een envelop van Bayat gekregen” Sander Van Den Broecke

28 november 2018

20u51

Bron: Dossiers Tabous 0 Belgisch Voetbal “Ik heb nooit een envelop van Mogi Bayat gekregen.” Dat heeft Herman Van Holsbeeck zopas gezegd in het RTL-programma Dossiers Tabous. Het was de eerste keer dat de ex-Anderlechtmanager met de pers praatte sinds hij ondervraagd werd in het kader van de operatie ‘Propere Handen’.

Tegen journalist Christophe Deborsu zei Van Holsbeeck dat hij de stilte doorbreekt “omdat zwijgen op den duur de indruk wekt dat je een grote crimineel bent. Terwijl mij niets ten laste is gelegd.” De geruchten dat Van Holsbeeck, net zoals Veljkovic, vrij mocht gaan in ruil voor informatie, ontkent hij. “Maar sommige mensen zijn echt slecht. Er worden zomaar dingen gezegd. Dat is ook Mogi overkomen.”

Van Holsbeeck verdedigt Bayat, de makelaar waarmee hij bij Anderlecht jarenlang nauw heeft samengewerkt: “Toen ik op 4 april 2018 werd ontslagen, was één van de eerste beslissingen van het nieuwe bestuur om Mogi de toegang tot Anderlecht te ontzeggen. Wat stel ik vast? Drie maanden later doet de club zijn eerste grote transfer, Uros Spajic voor 7 miljoen euro naar Krasnodar. Wie heeft dat geregeld? Mogi Bayat. Een paar weken later vinden ze bij Anderlecht geen oplossing om Lukas Teodorczyk van de hand te doen. Tientallen makelaars hebben geprobeerd, maar niemand slaagt erin. Anderlecht vraagt Bayat en na twee weken vertrekt Teodorczyck voor 3,5 miljoen naar Udinese.”

Bayat is vooral het slachtoffer van zijn houding, van zijn grote mond Herman Van Holsbeeck

“Hij is gewoon incontournable. Je kan niet om hem heen. Wie hem nu bekritiseert, dat zijn toch vooral gefrustreerde mensen. Mogi, dat is ‘me, myself & I’, dat is Napoléon, de ene dag komt hij met een Ferrari, de andere met een Porsche. Dààr is hij vooral het slachtoffer van, van zijn houding, van zijn grote mond.”

Op Deborsus vraag of hij ooit “een envelop” heeft gekregen van Bayat antwoordt Van Holsbeeck: “Nooit.” En op de vraag of Bayat onschuldig is: “Hij heeft misschien geprobeerd om een beetje minder belastingen te betalen, maar aan matchfixing heeft hij nooit gedaan.” (SVB)