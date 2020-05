Heracles bevestigt dat RC Genk bod deed op Dessers: “Maar feit dat we niet rond tafel zitten, zegt genoeg” FW

25 mei 2020

20u22

Bron: AD.nl 0 Belgisch voetbal Cyriel Dessers (25) is nadrukkelijk in beeld bij Racing Genk, zo kon u Cyriel Dessers (25) is nadrukkelijk in beeld bij Racing Genk, zo kon u gisteren al bij ons lezen. Maar voorlopig vormt de transferprijs een struikelblok. Dat bevestigt Tim Gilissen, de technisch directeur van Dessers’ club Heracles bij het Algemeen Dagblad.

Dessers vond vorig seizoen blindelings de weg naar doel voor Heracles. De Limburger maakte indruk met zijn wendbaarheid en doelgerichtheid. Hij scoorde 15 goals in 26 wedstrijden, evenveel als Onuachu en Samatta samen. Hij werd daarmee topschutter in de Eredivisie, een titel die hij deelt met Steven Berghuis van Feyenoord. Dat er dan flink wat interesse is, is niet onlogisch. In België denkt vooral Racing Genk aan de spits. Tim Gilissen bevestigt dat ook bij het Algemeen Dagblad.

We zouden Dessers graag houden, maar als het bod van Genk serieus wordt en het leidt tot een goede deal, dan gunnen we het hem Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles

“Er is contact geweest en een bod gedaan, maar het feit dat we niet rond de tafel zitten, zegt genoeg. Het heeft nog niet tot onderhandelingen geleid”, aldus Gilissen, die niet bevestigt dat Heracles zes miljoen vraagt voor de aanvaller. Hij verwacht niet dat de transfer op korte termijn beklonken wordt. “Er is nog geen bedrag genoemd. Dat er interesse is voor de topscorer van de Eredivisie is logisch. We zouden Cyriel graag houden, maar als het bod van Genk serieus wordt en het leidt tot een goede deal, dan gunnen we het hem.”

Lees ook: Keert topschutter Eredivisie terug naar België? Racing Genk aast op Cyriel Dessers, maar vraagprijs van 6 miljoen vormt struikelblok