Help jij de voetbalbond net als Dries Mertens en co om zorgverleners hart onder de riem te steken met langste 'Mexican Wave' ooit?

05 mei 2020

Het harde werk van de zorgverleners tijdens de coronacrisis kan niet genoeg bewierookt worden. Zo denken ze er ook over bij de Belgische voetbalbond. De KBVB en Fanclub 1895 hebben een actie op poten gezet om de zorgverleners te steunen tijdens de coronacrisis. Met het ‘1895 Wave for Support’-project probeert de voetbalbond voor de langste ‘Mexican Wave’ ooit te gaan en tegelijk geld in het laatje te brengen voor het Rode Kruis. Via de Facebookgroep van Fanclub 1895 werd voor dat goede doel gekozen.

Enkele Rode Duivels en Red Flames geven in bovenstaande video alvast het goede voorbeeld. U herkent onder anderen Dries Mertens, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Christian Kabasele, Janice Cayman, Tine De Caigny en Kassandra Missipo. Ook Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, en analisten Marc Degryse en Geert De Vlieger passeren de revue. Maar om aan de langste wave ooit te geraken, zijn er nog heel wat filmpjes nodig. Iedereen die dat wil, kan zijn of haar wave tussen 5 mei en 13 juni delen via www.waveforsupport.be. Op die pagina kunt u ook vrijblijvend een gift doneren aan het Rode Kruis. Die donaties, van een vrije gift tot 25, 40 of 75 euro, helpen het Rode Kruis hulpbehoevenden in heel België te blijven ondersteunen in hun strijd tegen het coronavirus.

Woordvoerder voetbalbond: “Onze manier om de helden in de zorg te steunen”

“De ‘Mexican Wave’ is een voor de hand liggende keuze”, zegt Pierre Cornez, de woordvoerder van de voetbalbond. “Zo goed als iedere thuismatch pakken de fans van de Rode Duivels er wel mee uit. Bovendien duurt het maar een paar seconden om zo’n filmpje op te nemen en iedereen kan het perfect thuis doen. ‘t Is een symbolische actie waarmee wij, en onze supporters, de helden uit de zorgsector willen bedanken voor hun belangrijk en hard werk. De Rode Duivels, Red Flames en bekende Belgen die al een filmpje instuurden, zetten met plezier hun schouders onder het project. Net als heel veel fans. Maar het doel is om nog veel meer filmpjes te verzamelen en het eindresultaat zullen we dan verspreiden via onze social media.”

De voetbalbond maakt het daarnaast ook mogelijk om een gift te doen, in casu aan het Rode Kruis. Cornez onderstreept wel dat dat geen verplichting is en dat het perfect mogelijk is om enkel een filmpje te maken. “De zorgsector kan in deze moeilijke tijden elke euro goed gebruiken om de mensen die besmet zijn te kunnen helpen. En ook om zichzelf te kunnen beschermen tijdens hun werk. Daarom lijkt het ons ook zeer nuttig om, naast onze symbolische steunactie, ook geld in te zamelen. De centen zullen goed besteed worden.”

“Onze vrijwilligers zetten zich al weken in voor de strijd tegen COVID-19", zegt Ine Tassignon, woordvoerster van het Rode Kruis. “De nationale wave zal hen en onze collega-zorgverleners de mentale boost geven die nodig is om te kunnen blijven doorgaan. Maar ook de financiële steun van de actie blijft nodig om zoveel mogelijk kwetsbare mensen in nood te bereiken. Zo helpen supporters ons met 25 euro al ontsmettingsspray aan te kopen om een ziekenwagen te ontsmetten. Met 40 euro kunnen we 14 FFP2-mondmaskers voor onze zorgverleners inkopen en voor 75 euro kunnen we ons genoeg verzorgingshandschoenen aanschaffen om een week ziekenvervoer te organiseren van mogelijks besmette patiënten.”