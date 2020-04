Helft van 1B-clubs kreeg geen licentie, sporteconoom Dejonghe: “1B is een doodgeboren kind” JBE/ABD

09 april 2020

14u05

Belgisch voetbal Drie 1A-clubs kregen geen groen licht van de Licentiecommissie: Standard, Moeskroen en KV Oostende. Maar ook vier ploegen uit 1B - Sporting Lokeren, Virton, Roeselare en Lommel - kregen geen licentie. Er is geen toekomst meer voor 1B in zijn huidige vorm met acht ploegen, vindt sporteconoom Trudo Dejonghe. "1B is een doodgeboren kind."

Naast de coronacrisis nu ook kopzorgen in het Belgisch voetbal over de licenties. Er heerst chaos. De Licentiecommissie besloot gisteren om zeven profclubs geen licentie toe te kennen - zij krijgen wel nog een herkansing voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). En ondertussen kregen slechts twee amateurclubs toezegging voor een licentie voor 1B. Hoe de competitie er volgend seizoen zal uitzien, is dus nog een groot vraagteken.

“Maar ik hoop vooral dat het BAS luistert naar de Licentiecommissie in plaats van hen tegen te werken”, vertelt sporteconoom Trudo Dejonghe, die wel verwacht dat Standard groen licht zal krijgen van het BAS. “Maar als je de andere ploegen die geen licentie kregen allemaal zou schrappen uit het profvoetbal, dan kom je aan een competitie van 18.”

Dat de helft van de 1B-clubs geen licentie verkreeg, is geen verrassing voor Dejonghe. “1B is een doodgeboren kind. De ploegen hebben veel kosten en bijna geen inkomsten. Eén van de reddingen is promoveren naar 1A, maar er kan amper één club overgaan. Daardoor trainen en investeren al die ploegen in één trofee en geven ze te veel uit ten opzichte van wat er binnenkomt. Zo houden ze een soort faillissementsysteem in stand.”

Suikerooms die komen en steken geld in de club. Als ze vertrekken, zoals in Oostende, laten ze een slagveld achter Sporteconoom Trudo Dejonghe

Quasi elke 1B-club is in handen van een buitenlandse investeerder. En die wilt zo snel mogelijk promoveren. “Winnen is belangrijk, niet winst. Nu zie je de economische gevolgen van die ‘mindset’. Suikerooms komen en steken geld in de club. Als ze vertrekken, zoals in Oostende, laten ze een slagveld achter."

