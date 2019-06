Hein Vanhaezebrouck: “Niet ongevoelig voor interesse Charleroi, maar er zijn nog mogelijkheden” AR

06 juni 2019

06u08

Bron: Eigen berichtgeving 0

Hein Vanhaezebrouck staat bij de directie en de fans van Charleroi op één om Felice Mazzu op te volgen als coach. Maar vermits de liefde van twee kanten moet komen, is de vraag: voelt Vanhaezebrouck zich geroepen om, na een afkickperiode van om en bij de zes maanden, een stap terug te zetten en aan de slag te gaan bij Charleroi? Zijn jawoord heeft hij alvast nog niet gegeven: “Ik ben op de hoogte van de interesse. Ik blijf daar niet ongevoelig voor, maar Charleroi is niet de enige mogelijkheid. Er is ook belangstelling uit het buitenland. Ik neem alles rustig door. Verwacht dus niet dat ik vandaag of morgen een beslissing neem.”

Algemeen directeur Mehdi Bayat toont begrip: “Ook wij zijn niet gehaast. We hervatten pas op 23 juni. Tijd genoeg dus om met Hein te praten en te zien of hij zich kan vinden in onze toekomstplannen en zijn brede schouders wil zetten onder ons project.”