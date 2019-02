Hein Vanhaezebrouck klaagde bij licentiecommissie over Anderlecht



PJC

22 februari 2019

10u40 0 Belgisch Voetbal Omdat Hein Vanhaezebrouck zijn ontslagvergoeding van ongeveer 1,5 miljoen euro nog niet uitbetaald kreeg door Anderlecht stuurde hij een brief naar de licentiecommissie. Dat schrijft La Dernière Heure en werd aan onze redactie bevestigd.

Anderlecht benadrukt evenwel dat Hein zijn geld sowieso krijgen zal, voorlopig lopen er gewoon onderhandelingen over de modaliteiten, niet over de som zelf. Paars-wit ziet in de brief van Vanhaezebrouck een nieuwe démarche van makelaar Mogi Bayat, maar de club herhaalt dat het geen problemen verwacht wat betreft de licentie.