Hein Vanhaezebrouck: “Ik heb een bluts en een buil, ja,

maar is Anderlecht nog wel Anderlecht?” Stephan Keygnaert

01 april 2019

18u27 0

Vier maanden na zijn ontslag door Marc Coucke doorbreekt Hein Vanhaezebrouck de stilte. Uw krant had deze middag een interview met Vanhaezebrouck. Hij is ontgoocheld in Anderlecht: “In tegenstelling tot wat zij telkens weer laten uitschijnen, ben ik nog steeds niet volledig uitbetaald. Ze geven de licentiecommissie bovendien foute informatie door te stellen dat de club na het ontslag een onderlinge overeenkomst bereikte, maar dat is gelogen. Anderlecht tracht alles voor zich uit te schuiven, ondanks tientallen aanmaningen van mijn advocaat. Is dat dan de zogezegde ‘grootste club van het land’?”

Vanhaezebrouck vertelt voorts ongedwongen over zijn moeilijke relatie met Marc Coucke: “Hij was kwaad dat Musona niet speelde en dat Bakkali zo weinig kansen kreeg.”

Sinds zijn ontslag sprak Vanhaezebrouck met geen enkele andere club: “Ik besef dat ik met een bluts en een buil uit het avontuur van Anderlecht ben gestapt. Maar anderzijds stel ik mezelf ook de vraag: ‘Was Anderlecht nog wel Anderlecht?’”

Vanhaezebrouck hoopt deze zomer terug aan de slag te kunnen, en sluit niks uit, noch in België, noch in het buitenland: “Ik wil ergens werken waar ik kan spelen voor de prijzen. En waar een stabiel klimaat heerst.”

