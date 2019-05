Hazard wordt gespot in Marbella, vooral truitje dat hij op foto toont krijgt aandacht op social media Redactie

31 mei 2019

20u07 0

Na de inspanning, de ontspanning voor Eden Hazard. De Rode Duivel van Chelsea vertoeft op dit moment in het Spaanse Marbella, waar hij de nodige stoom aflaat na de gewonnen Europa League-finale tegen Arsenal. Hazard was daarin goed voor 2 goals en een assist. Maar ook tijdens zijn heel korte break, er komen nog twee matchen met de nationale ploeg aan, ontsnapt Hazard niet aan de spotlights. Enkele fans herkenden onze landgenoot en gingen met hem op de foto. De mannen slaagden er ook in om Hazard te laten poseren met een maagdelijk wit shirt van Real Madrid, wat natuurlijk de nodige aandacht kreeg op de sociaalnetwerksites. De fans slaagden dus in hun opzet. Hazard is op weg naar de Spaanse topclub, maar helemaal in kannen en kruiken is de overgang nog niet.

📸👀 Hazard foi visto sendo fotografado com a camisa do Real Madrid, em Marbella, na Espanha. pic.twitter.com/ZOMCdd9q64 Nação Madridista(@ nacaormcf) link

Captan a Edén Hazard en Marbella posando con la playera del Madrid pic.twitter.com/pBuIoBRZ6a Encuestados_Mx 📊📈📉(@ Encuestados_Mx) link

Europa League ‘Ploeg van het Seizoen’

Hazard werd ook opgenomen in de achttienkoppige ‘Ploeg van het Seizoen’ in de Europa League, zo maakte de UEFA vandaag bekend. Met ook nog Pedro, Olivier Giroud, N’Golo Kanté, Jorginho, César Azpilicueta, David Luiz en Kepa telt Chelsea acht vertegenwoordigers. Verliezend finalist Arsenal moet het met drie spelers doen: Pierre-Emerick Aubameyang, Laurent Koscielny en Sead Kolasinac. Verder ook nog Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Alex Grimaldo (Benfica), Danny da Costa (Eintracht Frankfurt), Makoto Hasebe (Frankfurt), Filip Kostic (Frankfurt), Luka Jovic (Frankfurt) en Joao Felix (Benfica).